Chàng trai 'đánh cắp mặt trời' về bản làng vùng cao

Đằng sau ánh hào quang và bản hit À Lôi làm khuynh đảo mạng xã hội là một câu chuyện sâu sắc về nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa và tình yêu đất nước được thể hiện bằng hành động thiết thực, bắt nguồn từ chính nơi anh sinh ra và lớn lên.

Ca sĩ Bùi Xuân Trường (nghệ danh Double2T) thành công với nhiều dự án âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Ảnh: NVCC

Từ bản làng miền núi đến cảm hứng âm nhạc

Bùi Xuân Trường sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, một tỉnh miền núi phía bắc. Dù là người Kinh, nhưng tuổi thơ của anh lại được tắm mình trong cái nôi văn hóa đa sắc màu của những người bạn, người hàng xóm Tày, Nùng, Dao… Điều này đã nuôi dưỡng trong anh một tình cảm tự nhiên và sự thấu hiểu sâu sắc với văn hóa vùng cao.

Trong một cuộc trò chuyện, Trường chia sẻ: "Em sinh ra và lớn lên ở một nơi có rất nhiều những người đồng bào dân tộc thiểu số chung sống với nhau. Từ nhỏ, em đã được tiếp xúc với những văn hóa đấy rồi và em thấy những câu nói, những nét văn hóa rất đặc biệt". Chính sự gần gũi này đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho âm nhạc của anh sau này.

Năm 2025, Bùi Xuân Trường được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng Ảnh: NVCC

Minh chứng rõ nét nhất chính là bản hit À Lôi. Đây không chỉ là một từ cảm thán trong tiếng Tày, mà với Trường, đó là một phần của ký ức. Anh kể ở quê anh, không chỉ người Tày mà cả người Kinh cũng thường xuyên dùng từ này trong giao tiếp hằng ngày. Việc đưa câu nói cửa miệng thân thuộc vào một sản phẩm âm nhạc hiện đại là quyết định táo bạo nhưng đầy ý nghĩa. Nó không chỉ tạo nên sự độc đáo, bắt tai mà còn là một cách trân trọng, một lời khẳng định rằng văn hóa vùng cao không hề xa lạ, mà sống động và hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật.

Bằng cách này, Double2T đã trở thành một cầu nối văn hóa. Anh không vay mượn hay sao chép một cách hời hợt, mà đang kể lại câu chuyện của chính mình, của nơi mình thuộc về. Âm nhạc của anh vì thế mà có "hồn", có chiều sâu và chạm đến được sự đồng cảm của đông đảo khán giả, từ thành thị đến nông thôn, từ người trẻ đến cả những người lớn tuổi.

Hành trình gian nan của chàng thợ cắt tóc mê rap

Con đường đến với âm nhạc của Bùi Xuân Trường không hề bằng phẳng. Sinh ra trong một gia đình làm nông, không ai theo nghệ thuật, rap và hip hop đến với anh như một đam mê tự thân. Những ngày đầu tiên, khi còn là cậu học sinh lớp 11, Trường cùng người bạn thân đã tự mày mò làm nhạc. "Phòng thu" đầu tiên của họ chính là các quán net, với những thiết bị tạm bợ và kiến thức từ internet.

Khi biểu diễn, Double2T luôn muốn lan tỏa văn hóa dân tộc đến cộng đồng Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp cấp ba và thi trượt đại học, Trường đứng trước lựa chọn của cuộc đời. Anh quyết định đi học nghề, ban đầu là sửa chữa điện tử máy tính, sau đó chuyển sang nghề cắt tóc. Anh mở một tiệm cắt tóc nhỏ ở quê nhà, cần mẫn làm việc để kiếm sống và dành dụm từng đồng để nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc. Nhưng ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt.

Trường bộc bạch: "Em cảm thấy rất chán khi mà ở trong một tiệm cắt tóc suốt ngày, công việc cứ lặp đi lặp lại. Nhưng làm nhạc thì em lại cảm thấy rất là vui. Em có thể ở trong phòng thu mấy ngày cũng không thấy chán". Sự đối lập giữa công việc mưu sinh và khát vọng nghệ thuật luôn thôi thúc anh. Số tiền ít ỏi kiếm được từ tiệm tóc đều được đầu tư vào làm nhạc, dù những sản phẩm đầu tay chưa được nhiều người biết đến. Đó là hành trình bền bỉ, cô đơn nhưng đầy quyết tâm của một chàng trai không chấp nhận từ bỏ giấc mơ.

Năm 2023, Bùi Xuân Trường quyết định tham gia Rap Việt, và đó đã trở thành cú hích định mệnh. Với hành trang là những trải nghiệm sống chân thật và tư duy âm nhạc độc đáo, anh đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo lẫn khán giả. Từ vòng đầu tiên cho đến đêm chung kết, Double2T luôn mang đến những màn trình diễn đậm màu sắc cá nhân, kể câu chuyện của "người miền núi".

Chiến thắng tại Rap Việt không chỉ mang lại cho Trường danh vọng và khoản tiền thưởng lớn, mà quan trọng hơn, nó đã cho anh nền tảng vững chắc để thực hiện những ấp ủ lớn lao hơn. Anh đã dành một phần giải thưởng để thực hiện dự án thiện nguyện "Đánh cắp mặt trời".

Thắp sáng yêu thương bằng hành động

Dự án "Đánh cắp mặt trời", do tổ chức thiện nguyện Từ Thiện Thật khởi xướng và Double2T làm đại sứ, có ý nghĩa sâu sắc: mang điện năng lượng mặt trời đến những bản làng xa xôi, hẻo lánh chưa có điện lưới quốc gia. Đây không phải là lời hứa suông khi Bùi Xuân Trường đã dành ngay 100 triệu đồng từ tiền thưởng để đóng góp vào dự án.

Bùi Xuân Trường và các nghệ sĩ trẻ thực hiện dự án “Đánh cắp mặt trời” mang ánh sáng đến bản làng vùng cao Ảnh: NVCC

Hành động này bắt nguồn từ chính những ký ức tuổi thơ của anh. Lớn lên ở miền núi, anh thấu hiểu cuộc sống khó khăn khi không có ánh điện. "Hồi em sinh ra thì cuộc sống trên đấy rất là khó khăn. Đường thì đường đất, cũng chưa có điện", anh nhớ lại. Chính vì vậy, dự án "Đánh cắp mặt trời" không chỉ là một hoạt động từ thiện, mà còn là cách anh tiếp nối truyền thống biết ơn, là cách anh thể hiện tình yêu đất nước một cách cụ thể nhất. Anh muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa yêu thương, để mang ánh sáng đến với những nơi còn khó khăn, như một lời tri ân với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Đến nay, dự án đã thành công mang điện đến hai bản làng ở Tuyên Quang và Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), thắp lên hy vọng và niềm vui cho hàng trăm hộ dân.

Với niềm đam mê văn hóa dân tộc và nhiều sáng tạo, nam ca sĩ trở thành thần tượng âm nhạc của nhiều bạn trẻ Ảnh: NVCC

Từ chàng thợ cắt tóc ở một thị trấn miền núi đến Quán quân Rap Việt, Bùi Xuân Trường đã viết nên một câu chuyện cổ tích hiện đại. Tuy nhiên, điều đáng quý hơn cả danh hiệu chính là tâm hồn và trái tim của anh vẫn luôn hướng về cội nguồn. Anh chứng minh rằng bản sắc văn hóa không phải là thứ cũ kỹ cần cất đi, mà là một kho báu, một nguồn sức mạnh để tạo nên sự khác biệt và thành công.

Bằng âm nhạc và những hành động ý nghĩa, hành trình của Double2T cho thấy tình yêu quê hương, đất nước không cần phải là những điều lớn lao, mà bắt nguồn từ sự trân trọng những giá trị văn hóa bình dị nhất. Anh đã được tuyên dương trong giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2024 và Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.