Văn hóa cần đi trước, hình thành năng lực mềm quốc gia

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Hoài Trung; Phó thủ tướng Mai Văn Chính... Buổi lễ còn có sự tham dự của 600 đại biểu là những cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ VH-TT-DL. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu xem trưng bày ảnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, tại Hà Nội ngày 23.8 ẢNH: TTXVN

Đặt văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới bước chân của các chiến sĩ văn hóa trong cao trào cách mạng, trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trong những ngày đầu xây dựng chính quyền cách mạng. Tổng Bí thư cũng nhắc tới việc ghi ơn những nhà văn hóa lớn đã sáng tác quốc kỳ, quốc ca, quốc huy của Nhà nước dân chủ nhân dân… Đặc biệt, Đề cương về văn hóa VN năm 1943 đã phác họa một tầm nhìn xa, xác lập ba nguyên tắc lớn: dân tộc, khoa học, đại chúng; khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là một mặt trận và những người làm văn hóa là chiến sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ VH-TT-DL ẢNH: VGP

Theo Tổng Bí thư, bối cảnh hiện nay văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành văn hóa tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đầu tiên là tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa; đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; cụ thể hóa bằng chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguồn lực tương xứng, cơ chế đột phá, phân cấp, phân quyền rõ ràng; tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Các nhiệm vụ giải pháp khác gồm: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, xã hội. Bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, doanh nhân du lịch, người làm công tác văn hóa ở mọi cấp, nhất là cơ sở. Xây dựng cơ chế đặt hàng, trao giải, hỗ trợ sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả, các quyền liên quan. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng văn hóa; khuyến khích tài năng trẻ; phát hiện, ươm mầm hạt giống sáng tạo từ trường học, câu lạc bộ, thiết chế văn hóa cơ sở…

Tổng Bí thư chỉ rõ việc phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng; bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững; tạo bứt phá cho thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao…

Cán bộ văn hóa là đại sứ văn hóa, đại sứ du lịch…

Trước đó, trong bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng xác định các nhiệm vụ đột phá của ngành. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với những đột phá chiến lược từ "bộ tứ" nghị quyết 57, 58, 66 và 68 mà Bộ Chính trị đã ban hành. Trước mắt cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về "Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới" ngay trong quý 4/2025.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, mỗi cán bộ văn hóa phải thực sự am hiểu về văn hóa, thực hành và phấn đấu để trở thành "đại sứ văn hóa", "đại sứ thông tin", "đại sứ du lịch", "đại sứ thể thao". Huy động, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả mọi nguồn lực phát triển mà Đảng, Nhà nước, xã hội đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, triển khai ngay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Cũng tại buổi lễ, 80 cá nhân được nhận bằng khen do đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực VH-TT-DL giai đoạn 2023 - 2025.