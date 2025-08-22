Bộ Chính trị: Tập trung chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 13

Ngày 22.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 185 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng (Kết luận 185).

Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 7 vừa qua ẢNH: GIA HÂN

Kết luận 185 nêu rõ, tại phiên họp ngày 22.8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số kết quả các cuộc làm việc của Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45 ngày 14.4 của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chỉ đạo của Trung ương về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ (các đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trong tháng 8; các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong tháng 10).

Xây dựng văn kiện đại hội, chương trình hành động bảo đảm chất lượng, bám sát và cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cấp, từng địa bàn. Đồng thời, tổ chức đóng góp ý kiến có chất lượng, tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình, cấp trên trực tiếp và Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu rà soát các khâu tổ chức đại hội bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Cùng đó, khẩn trương kiện toàn, chỉ định bí thư cấp ủy (ở những nơi còn khuyết), phân công cấp ủy viên; hoàn thiện, ban hành các văn kiện, xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trong tháng 8, bảo đảm kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy ngay trong tháng 9.

Căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, chủ động điều động, bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường xuyên tổng hợp tiến độ đại hội đảng bộ các cấp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức tốt Đại hội XIV của Đảng. Trước mắt tập trung chuẩn bị các nội dung tham mưu trình Hội nghị Trung ương 13 theo kế hoạch.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt cấp ủy các cấp; khẩn trương tổ chức triển khai theo kế hoạch.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện công tác giám sát việc tổ chức đại hội, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của đại hội, kiện toàn cấp ủy.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan thường xuyên tổng hợp tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.