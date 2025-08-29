'Trẩy hội non sông' cùng concert: Xây dựng thương hiệu concert Việt

Muốn vậy, cần sự chung tay và đồng hành trên một chiến lược phát triển dài hơi và đồng bộ, không thể chỉ bằng những nỗ lực riêng lẻ hay "tư duy thời vụ".

Cộng hưởng giữa văn hóa VN với tính đương đại, toàn cầu hóa

Thay vì tổ chức đơn lẻ, các buổi hòa nhạc cần được đặt trong chiến lược văn hóa tổng thể, với mục tiêu rõ ràng: ngoài phục vụ nhu cầu giải trí hưởng thụ văn hóa của người dân trong nước thì còn giúp quảng bá hình ảnh VN ra thế giới. Tác giả bản hit See tình của Hoàng Thùy Linh với điệu nhảy từng được nhóm nhạc đình đám BlackPink chọn tái hiện trong chuyến lưu diễn tại VN, nhà sản xuất DTAP chia sẻ: "Với chúng tôi, một concert Việt có thể bước ra thế giới không nhất thiết phải mang tham vọng quy mô hay công nghệ vượt trội, mà điều quan trọng hơn cả là chạm được vào trái tim người xem bằng những điều thuần Việt - vừa chân thành, vừa có chiều sâu, lại vừa được kể bằng ngôn ngữ quốc tế".

Phần trình diễn của siêu sao J Balvin (Colombia) và rapper Tlinh (VN) trên sân khấu 8Wonder - Moments Of Wonder tối 23.8 khiến hàng chục nghìn khán giả vỡ òa Ảnh: BTC

Trở về ấn tượng từ Sing! Asia và ngay sau đó đoạt luôn Quán quân Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi hào hứng chia sẻ với Thanh Niên: "Chi và ê kíp không chọn cách "gói gọn" dân ca như một nét đặc trưng cố định, mà tìm cách đưa âm nhạc truyền thống hòa vào hơi thở đương đại - để người nghe không chỉ cảm nhận được bản sắc, mà còn thấy được sự sống động, đổi mới trong đó. Sau chương trình, Chi và ê kíp vẫn tiếp tục theo đuổi hướng đi này: làm những sản phẩm mang màu sắc Việt nhưng có sự hòa hợp cân bằng với những yếu tố hiện đại - từ hòa âm, hình ảnh đến thông điệp...".

Từ công thức thành công của Phương Mỹ Chi và DTAP, cũng như các buổi công diễn cháy vé "hậu Anh trai vượt ngàn chông gai", càng minh chứng: Đa dạng hóa nội dung và hình thức thể hiện luôn là sự sống còn của nghệ thuật và tạo ra "ma thuật của giải trí". Không chỉ dừng lại ở âm nhạc hiện đại, các buổi hòa nhạc rõ ràng cần tạo ra những "phép trộn" nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc của VN như tuồng, chèo, cải lương, hoặc sử dụng các nhạc cụ dân tộc và các thể loại âm nhạc đương đại cùng công nghệ biểu diễn hiện đại để tạo sự độc đáo và hấp dẫn. Chẳng hạn như kết hợp hát xẩm với hiphop, hoặc múa rối nước với ánh sáng hiện đại trên sân khấu...

Blonde Nguyễn, đạo diễn 8Wonder - Moments Of Wonder, cho biết: "Các tiết mục trong chương trình đều là sự cộng hưởng giữa văn hóa VN với tính đương đại, toàn cầu hóa. Chúng tôi đã nỗ lực để người xem có thể tự hào về lịch sử Việt, văn hóa Việt. Điển hình như tiết mục của Hòa Minzy, chúng tôi sử dụng hình ảnh nón quai thao hay visual về quan họ Bắc Ninh để tái hiện hình ảnh Hội Lim...".

Nâng cao chất lượng và giấc mơ xuất khẩu concert Việt

Ngoài ra, cần mời các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia để nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng của sự kiện. Đại nhạc hội 8Wonder - Moments Of Wonder do Tập đoàn Vingroup tổ chức vừa qua là một ví dụ điển hình khi liên tục mời được những ngôi sao toàn cầu: Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons… hay gần đây nhất là loạt "cỗ máy tạo hit" đình đám của làng nhạc quốc tế: DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi... Khoảnh khắc "ông hoàng reggaeton" J Balvin kết hợp với rapper Tlinh trước hơn 50.000 khán giả, giương cao ngọn cờ VN và Colombia trên sân khấu trở thành một "biểu tượng" mới cho sự gắn kết, vươn xa của âm nhạc VN; hay giây phút J Balvin và DJ Snake - hai siêu sao tỉ USD của làng nhạc toàn cầu - đội nón lá quẩy hết mình cùng khán giả Việt qua hàng loạt ca khúc "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng quốc tế...

DJ Snake đội nón lá trình diễn và giương cao lá cờ VN trước hàng chục nghìn khán giả tại Hà Nội Ảnh: THREADS/DJ SNAKE

Ở chiều ngược lại là giấc mơ xuất khẩu concert Việt, mà tiên phong là Việt Vision với những viên gạch đầu: Tổ chức concert tại Singapore, Úc và tới đây là Mỹ, tại các nhà hát danh tiếng ở nước bạn. "Phù thủy sân khấu" của Việt Vision - đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ với Thanh Niên: "Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn chưa thể vỗ ngực rằng mình đã "xuất khẩu âm nhạc" VN. Chỉ là chúng tôi đã liều lĩnh và tìm cách "đặt gạch" cho bằng được để đưa âm nhạc VN và thương hiệu Concert VN đến với khán giả Việt khắp nơi trên thế giới".

J Balvin khoe ảnh ngồi xích lô, dạo hồ Gươm, thăm phố phường Hà Nội trong những ngày thủ đô rợp bóng cờ mừng đại lễ ẢNH: INSTAGRAM/J BALVIN

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ và truyền thông số cũng là cách thức đang được một số ê kíp mạnh trong showbiz Việt chú trọng và khai thác hiệu quả, điển hình là ê kíp của Phương Mỹ Chi và DTAP. Bằng việc sử dụng các nền tảng truyền thông hiện đại như livestream trên mạng xã hội, sản xuất các video ngắn, phim tài liệu về hậu trường buổi diễn, hoặc các buổi giao lưu trực tuyến với nghệ sĩ..., nghệ sĩ đã tạo được ra những cú chạm đầy lôi cuốn với khán giả trẻ - những người sử dụng mạng xã hội một cách nhiệt thành và tích cực.