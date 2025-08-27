'Trẩy hội non sông' cùng concert: Được mùa concert

Làm thế nào để tinh thần Việt vẫn tiếp tục lan tỏa thông qua concert, không chỉ trong dịp đại lễ, cũng không phải chỉ bằng những tấm vé vào cửa miễn phí, những "hiệu ứng đám đông" nhất thời? Điều đó cần tới chiến lược phát triển bài bản, dài hơi mang tên "công nghiệp văn hóa", hay nói một cách cụ thể như chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cần có một "concert quốc gia" thường niên với tên gọi "Lễ hội tinh thần Việt Nam".

"Ngày hội non sông" là cơ hội để rộng rãi khán giả nô nức kéo nhau đi "trẩy hội" với hành trang là "tinh thần Việt", "giá trị Việt" theo cách cảm, cách nghĩ của mỗi người.

Thỏi nam châm không hoàn toàn chỉ nằm ở những tấm vé miễn phí

Nếu như trước đây, những khán giả không có tiền mua vé khó có cơ hội được xem những chương trình nghệ thuật lớn, hoặc chỉ biết trông chờ vào sóng truyền hình trực tiếp hay các event tri ân khách hàng của doanh nghiệp… thì nay, với hàng loạt concert được tổ chức mừng đại lễ, họ lần đầu tiên được cầm trên tay tấm vé vào cửa miễn phí để có thể tận mắt ngắm thần tượng của mình. Không chỉ thế, họ còn được chiêm ngưỡng và cập nhật công nghệ biểu diễn ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại, tiệm cận chuẩn quốc tế ở VN.

Với mức độ "chịu chi" của các nhà tổ chức sự kiện (nhà nước hay doanh nghiệp), nhân các ngày lễ trọng của đất nước, các concert được đầu tư về nhân lực, vật lực và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của khán giả lẫn nghệ sĩ. Nhiều concert lớn như V-Concert Rạng rỡ Việt Nam, Tổ quốc trong tim… tập hợp được nhiều tên tuổi nổi tiếng tham gia ê kíp thực hiện, tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả.

Nhóm nhạc DTAP trên chuyến xe xuyên Việt mang tên "Tự hào Việt Nam" ẢNH: NVCC

Điều đáng nói ở đây là "thỏi nam châm" không hoàn toàn chỉ nằm ở những tấm vé miễn phí. Nếu như Tổ quốc trong tim được cho là "quà tặng nhân dân", mở cửa miễn phí và thu hút tới 50.000 khán giả tới sân vận động Mỹ Đình tối 10.8 thì V-Concert tại Trung tâm triển lãm VN (Đông Anh - Hà Nội) tối 9.8 cũng thu hút 25.000 khán giả, dù bán vé.

"Âm nhạc luôn cần không gian phù hợp để tỏa sáng. Ở đây là tâm thế toàn xã hội và tâm thế của công chúng trong dịp lễ đặc biệt của đất nước. Những cảm xúc được lan tỏa một cách tự nhiên đã cộng hưởng với âm nhạc tạo nên âm thanh của tình yêu nước, sự biết ơn và khát khao mạnh mẽ hướng đến tương lai...", đạo diễn Cao Trung Hiếu, tổng đạo diễn cùng lúc 2 show cho nhà đài VTV (V-Concert và V-Fresh), nhận định.

Điều đáng nói, không ít bản hit mới, viral mạnh lại thuộc mảng đề tài lâu nay ít nhiều bị cho là "kén" khán giả trẻ như lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước… Tỏa sáng tại V-Concert Rạng rỡ Việt Nam với hàng loạt bản hit thuộc mảng đề tài này, Quán quân Em xinh say hi Phương Mỹ Chi tự tin chia sẻ với Thanh Niên: "Giới trẻ mình chưa từng quay lưng với âm nhạc truyền thống, chỉ là chưa được gặp đúng phiên bản khiến họ thấy gần gũi mà thôi. Chi nghĩ rằng khi những giá trị trường tồn được kể bằng ngôn ngữ mới, bằng hơi thở thời đại, thì nó tự nhiên tìm được chỗ đứng trong lòng người trẻ".

Đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng chung quan điểm: "Điều đáng kể ở đây chính là sự xắn tay của một thế hệ âm nhạc mới. Họ dùng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, trình độ học hỏi tiệm cận chuẩn quốc tế trong sản xuất âm nhạc dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa và tinh thần VN để tạo ra sự hấp dẫn lớn với công chúng. Ở đó chúng ta thấy sự mới mẻ của những giá trị vĩnh cửu".

Sự chân thành của tuổi trẻ

"Nhưng trên hết, sự chân thành của tuổi trẻ là điều khiến công chúng đón nhận và cổ vũ", đạo diễn Cao Trung Hiếu nói thêm. "Sự chân thành của tuổi trẻ" cũng chính là nguồn năng lượng tinh thần tỏa ra từ những chàng trai năng động và giàu ý tưởng sáng tạo của DTAP, ê kíp sản xuất âm nhạc nổi tiếng mát tay và đắt sô nhất hiện nay. Từ chuyến xe xuyên Việt mang tên "Tự hào Việt Nam" do DTAP đồng hành cùng Đoàn thanh niên thực hiện, khởi hành từ ngày 19.8 và sẽ đến Hà Nội vào đúng ngày Quốc khánh 2.9, DTAP hồ hởi chia sẻ với Thanh Niên: "Khi đứng dưới tấm banner có dòng chữ Tự hào Việt Nam, nhìn quanh là những nghệ sĩ đã đồng hành cùng mình suốt dự án, chúng tôi thấy rất tự hào. Sau bao tháng ngày âm thầm chuẩn bị, thì giờ đây, chiếc xe mang âm nhạc và văn hóa Việt đã sẵn sàng lăn bánh. Đó là lúc chúng tôi biết rằng hành trình này thật sự đã bắt đầu. Cảm giác đó tiếp tục được nuôi dưỡng suốt những chặng đường. Chúng tôi không cố gắng kể một câu chuyện quá lớn lao. Chỉ đơn giản là đi, là nghe, là ghi lại những điều đẹp đẽ mình thấy, rồi kể lại bằng âm nhạc, bằng hình ảnh. Và chúng tôi tin rằng chính sự chân thành ấy là điều mang lại sức lan tỏa lớn nhất…".

Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả bằng một loạt bản hit "quốc dân": Bài ca đất phương Nam, Nam quốc sơn hà... ẢNH: NVCC

Không xuất hiện tại các "concert quốc gia" vừa qua, nhưng từ vị trí quan sát của mình, "nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam cũng nhiệt thành bày tỏ: "Nhạc Việt trước giờ không thiếu những ca khúc hay về quê hương đất nước, nhưng để di sản âm nhạc của ngày hôm qua chạm được tới khán giả của ngày hôm nay, không thể thiếu tiếng nói của những người trẻ. Có những điều "người lớn" nói họ không nghe, nhưng nếu do những idol của họ, những thần tượng đồng trang lứa với họ cất lên, thì tiếng nói đó sẽ được lan xa và thẩm thấu sâu hơn nhiều tới khán giả trẻ…". (còn tiếp)