Tương lai nào cho concert cá nhân?

C Ó SỰ THAY ĐỔI TRONG THỊ HIẾU KHÁN GIẢ ?

Về quy mô lớn, có thể kể đến 2 đêm Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn tại TP.HCM thu hút 30.000 khán giả và All-Rounder tại Hà Nội của Soobin với khoảng 20.000 người. Bên cạnh đó cũng có Hoàng Dũng với liveshow Xoay tròn tổ chức vào đầu tháng 8 với hơn 6.000 khán giả tại Hà Nội và sắp tới là TP.HCM. Các đêm diễn Giấc mơ Sol kỷ niệm 40 năm sáng tạo của Giáng Sol hay Chuyến tàu với 2 chặng Mùa đông (TP.HCM) và Mùa xuân (Hà Nội) của Phan Mạnh Quỳnh cũng đón một lượng khán giả tương đối.

So sánh với cùng kỳ những năm trước đó, có thể thấy sự phân cực rõ ràng trong cách tổ chức show diễn. Số lượng đêm diễn tổ chức tại các nhà hát đang chững lại, khi dường như có rất ít nghệ sĩ mạo hiểm làm show vào thời điểm hiện nay. Điều này phản ánh thay đổi trong thị hiếu khán giả, qua đó mang đến những khuynh hướng và trào lưu mới cho ngành biểu diễn nước nhà.

Musique de Salon là minh chứng cho mô hình mini concert có sự phù hợp giữa quy mô và nhu cầu khán giả ẢNH: BTC

Về lý do, không quá khó thấy các liveshow, đêm diễn cá nhân hiện khó cạnh tranh với những sự kiện, đại nhạc hội có quy mô lớn, được đầu tư hoành tráng. Dẫu biết mỗi tên tuổi đều có lượng khán giả nhất định, nhưng không thể phủ nhận các mô típ truyền thống sẽ khó có khả năng thu hút khán giả trẻ tiềm năng khi họ đang dần quen hơn với các đêm diễn ngoài trời, có dàn nghệ sĩ đông đảo cùng nhiều bản hit xu hướng như các đại nhạc hội Forestival, CAM Concert, Những thành phố mơ màng… hay các sự kiện thương hiệu (brand show) do các nhãn hàng tổ chức như K-Star Spark in Vietnam, Siren Calling, 8Wonder… Trong năm 2025, các sự kiện đặc biệt hướng đến những cột mốc lịch sử của dân tộc như 50 năm đất nước thống nhất, 80 năm Quốc khánh 2.9... càng nối dài thêm làn sóng này. Đó là tín hiệu tốt cho công nghiệp biểu diễn tại VN nhưng cũng để lại nhiều vấn đề cho các nghệ sĩ hoạt động cá nhân.

Hướng đi mới

Tuy vậy cũng trong lúc này, các chương trình có quy mô vừa phải như minishow, fan meeting… lại dần có đời sống riêng. Trong nửa đầu năm 2025, thị trường đón nhận rất nhiều show diễn cả cố định lẫn được tổ chức đặc biệt tại nhiều địa điểm, từ các thành phố lớn đến những cái tên mới nổi như Quảng Ninh, Lâm Đồng... Điểm chung của những đêm nhạc này là thường diễn ra tại phòng trà, nhà thi đấu, du thuyền hoặc địa điểm nhỏ ngoài trời với sức chứa khoảng từ vài trăm đến dưới 1.000 khán giả. Có thể kể đến sự kiện fan meeting của các nghệ sĩ bước ra từ chương trình "anh trai", "anh tài", "chị đẹp", "em xinh"… như Tóc Tiên, Gemini Hùng Huỳnh, Huy R…

Các mini concert theo đó cũng khá đa dạng. Vừa qua có Mỹ Anh với Phases of the moon, Han Sara với Unfrozen hay sắp tới là Trọng Hiếu với (S)Trong "Dị Kiều" Show 2025: Giữa những trời sao...

Minishow giới thiệu album Phases of the Moon của Mỹ Anh diễn ra trong không khí gần gũi, thân mật, đạt được những kết nối trực tiếp đầy cảm xúc giữa nghệ sĩ với khán giả ẢNH: NSCC

Xu hướng này cũng tiếp tục có sự tham gia của các nghệ sĩ "độc lập" như Tùng dự kiến tổ chức 4 chặng dừng cho mini tour đầu tiên tại Đà Lạt, Hội An, Hà Nội, TP.HCM. Phùng Khánh Linh cũng liên tục xuất hiện từ cuối năm 2024 đến gần đây để quảng bá cho album phòng thu thứ 3 Giữa một vạn người sắp ra mắt với 3 điểm dừng tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM...

Đây có thể nói là lựa chọn hợp lý của các nghệ sĩ trong bối cảnh hiện nay. Ngoài lý do khán giả đã quen với các đại nhạc hội và show quốc tế được tổ chức với tần suất dày đặc, thì thời tiết liên tục khó lường cũng khiến rủi ro với các sự kiện ngoài trời là khá cao. Cộng với xu hướng cá nhân hóa ngày càng phổ biến, việc liveshow, concert hay tour diễn có quy mô vừa phải là lựa chọn hợp lý không chỉ với nghệ sĩ mà còn đối với khán giả yêu thích cụ thể một dòng nhạc, một phong cách hay một cá nhân. Điểm mạnh của xu hướng này là nghệ sĩ được tiếp cận một cách sâu sắc và gần gũi hơn với khán giả của mình, cũng như các đêm nhạc có dấu ấn và chất lượng riêng, không bị phân mảnh hay "pha loãng" giữa một thị trường sôi động.

Cách tiếp cận này đang cho thấy những "trái ngọt" đầu tiên. Tính đến nay, Musique de Salon đã thực hiện đến 17 số một cách thường xuyên. Chương trình này có lượng khán giả đặc thù, thích nghe nhạc trong không gian sang trọng cùng dàn dây và dàn nhạc nhẹ chơi trực tiếp. Trong đêm diễn số 17 với chủ đề Để nhớ một thời tối 16.8 tại Hà Nội, chương trình đã bán hết vé.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Linh, Giám đốc Gia Định Audio - đơn vị tổ chức, bộc bạch: "Tôi nghĩ điều cần nhất ở những chương trình như thế này là sự kiên trì cũng như góc nhìn hướng đến mục đích cao hơn. Chẳng hạn các nhạc công, nghệ sĩ tham gia Musique de Salon đều hướng đến việc cống hiến cho khán giả có đam mê giống mình, cho nghệ thuật và cho cộng đồng. Do đó, dù không được thương mại hóa nhưng đây cũng là ưu điểm, tạo ra sự khác biệt của chương trình".