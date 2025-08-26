Khán giả quyết tâm đội mưa, BTC concert 'Việt Nam trong tôi' quyết định không hoãn

Trước thịnh tình của khán giả, cùng với tình hình thời tiết sát giờ diễn có vẻ khả quan hơn, sát giờ G, BTC concert Việt Nam trong tôi quyết định không hoãn chương trình, dù trước đó khả năng này đã được tính đến.

Khán giả quyết tâm đội mưa ẢNH: VIỆT HÙNG

Vào chờ trong khán đài ẢNH: VIỆT HÙNG

Trước đó, trên các diễn đàn mạng, một số khán giả đã tỏ ra sốt ruột không biết chương trình liệu có bị hoãn không, có người tính đến chuyện bán tháo vé…

Những người sở hữu tấm vé may mắn hy vọng sẽ được thời tiết "chiều lòng" ẢNH: VIỆT HÙNG

Niềm tin trong cơn mưa... ẢNH: VIỆT HÙNG

.... và chờ đợi ẢNH: VIỆT HÙNG

Hoàn lưu bão số 5 sáng 26.8 đã gây ngập lụt nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội và vẫn tiếp tục mưa trong suốt buổi chiều. Trong đó, có các ngả đường dẫn sang địa điểm tổ chức biểu diễn, một số quãng đường còn bị ngập sâu ngang bánh xe.

Sân khấu đồ sộ hứa hẹn một đêm nhạc bùng nổ ẢNH: VIỆT HÙNG

Hàng ghế đã chuẩn bị sẵn "trang phục" chờ đợi khán giả ẢNH: VIỆT HÙNG

"Trong những ngày này, cả nước đang dõi theo tình hình bão số 5, chia sẻ sâu sắc với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại. Cùng lúc đó, các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 vẫn được triển khai theo kế hoạch như lời khẳng định về sức mạnh tinh thần, về ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần đó, vượt qua sự không thuận lợi của thời tiết, concert Việt Nam trong tôi vẫn được tiến hành để nêu cao tinh thần Việt Nam trong tôi là tự hào, là lòng yêu nước, là sẻ chia, là tương thân, tương ái…", BTC phát đi thông báo.

Mọi công tác chuẩn bị vẫn được gấp rút thực hiện ẢNH: VIỆT HÙNG

Trên tinh thần đó, BTC concert Việt Nam trong tôi cho biết sẽ tổ chức quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão số 5 với lời hiệu triệu: "Đây là dịp để chúng ta gửi gắm niềm tin, sự động viên tới đồng bào miền Trung - những người đang chịu nhiều mất mát bởi thiên tai. Hãy cùng nhau làm nên một concert của lòng nhân ái, đoàn kết…".

Cùng đó, dàn nghệ sĩ của concert Việt Nam trong tôi vẫn hăng say luyện tập dưới mưa.

Các nghệ sĩ đội mưa tập luyện ẢNH: VIỆT HÙNG

16 giờ 30 ngày 26.8, rất đông khán giả đã có mặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia check-in sớm ẢNH: VIỆT HÙNG

Khán giả đội mưa chờ đêm diễn ẢNH: VIỆT HÙNG

Concert Việt Nam trong tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức thực hiện, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được đông đảo công chúng yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Chillies với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu cùng nhiều bản hit quen thuộc được phối mới.