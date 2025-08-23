Đức Phúc động viên Hòa Minzy giữa biến cố

Vừa qua, Hòa Minzy chính thức ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình. Đây là sản phẩm âm nhạc độc lập, đồng thời là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Mưa đỏ. MV là dự án được nữ ca sĩ ấp ủ trong thời gian dài, mang nhiều ý nghĩa về lịch sử và tinh thần yêu nước. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt cũng trùng với giai đoạn cô phải đối diện biến cố gia đình khi một người thân qua đời.

Dù đối diện với nỗi mất mát về tinh thần, Hòa Minzy vẫn cố gắng giữ sự chuyên nghiệp để hoàn thành buổi ra mắt dự án tâm huyết. Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ nhưng vẫn phảng phất nét trầm buồn khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Tại sự kiện, cô nhận được những cái ôm ấm áp từ đồng nghiệp thân thiết, cùng những lời động viên của người hâm mộ.

Đức Phúc động viên 'chị cả' Hòa Minzy

Đức Phúc và Erik đến ủng hộ và động viên "chị cả" Hòa Minzy giữa biến cố gia đình Ảnh: FBNV

Trước nỗi mất mát, Đức Phúc - người em thân thiết trong gia đình "Hoa dâm bụt" đã viết những dòng đầy cảm xúc gửi đến người "chị cả" Hòa Minzy. "Em thương chị cả rất nhiều! Một người con gái nhỏ bé nhưng bên trong lại chứa một sức mạnh phi thường. Ở bên cạnh đồng hành và chứng kiến nhiều câu chuyện của chị, em càng thương chị nhiều hơn...", nam ca sĩ 29 tuổi bày tỏ.

Giọng ca 9X chia sẻ rằng hình ảnh Hòa Minzy trong MV Nỗi đau giữa hòa bình khiến anh vô cùng xúc động. Những cảnh quay nữ ca sĩ hóa thân thành người phụ nữ nơi hậu phương, mang nặng tình yêu và hy sinh, gợi anh nhớ đến những tháng ngày chị một mình gồng gánh chăm lo cho gia đình. Anh bày tỏ niềm tự hào về sự cống hiến, nhiệt huyết với nghề cũng như những giá trị nhân văn mà Hòa Minzy lan tỏa trong các sản phẩm âm nhạc.

Hoà Minzy nén đau buồn xuất hiện tại buổi ra mắt MV Nỗi đau giữa hoà bình Ảnh: FBNV

"Chị cả luôn là tấm gương để em và Erik học hỏi. Em tự hào về chị, về những gì chị đang làm, về tinh thần yêu nước nồng nàn mà chị gửi gắm trong âm nhạc. Xem MV, em càng biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh vì hòa bình, càng thương những người mẹ, người vợ đã chờ đợi nơi hậu phương. Em cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn để làm được những điều có ích cho đất nước, giống như cách chị đang làm", Đức phúc khen ngợi MV mới của đàn chị.

Lời nhắn của Đức Phúc nhanh chóng nhận được sự chia sẻ của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự trân trọng với tình cảm gắn bó giữa các thành viên "Hoa dâm bụt" (nhóm bạn thân nổi tiếng trong showbiz Việt bao gồm Đức Phúc, Hòa Minzy và Erik), đồng thời gửi lời động viên đến giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp. Bên cạnh Đức Phúc, trước đó nhiều sao Việt: Trang Pháp, Erik, Mono… cũng gửi lời động viên đến với Hòa Minzy, mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.