4,2 tỉ đồng từ concert 'Việt Nam trong tôi' gửi đến bà con vùng lũ

Diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Hà Nội), concert Việt Nam trong tôi dù đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt - mưa lớn kéo dài nhiều giờ vẫn thu hút hàng nghìn khán giả tham dự. Chính sự hiện diện đông đảo ấy đã tạo nên bầu không khí đặc biệt, trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái - những giá trị cốt lõi trong bản sắc văn hóa Việt Nam.
Bất chấp mưa gió, Việt Nam trong tôi vẫn rực rỡ sắc màu tối hôm qua với sân khấu hoành tráng, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại
Đêm nhạc cũng ghi nhận sự đồng hành to lớn từ cộng đồng, với tổng số tiền ủng hộ lên tới 4,2 tỉ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được chuyển trực tiếp tới đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.
Không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật, Việt Nam trong tôi được xem như một điểm hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, nuôi dưỡng niềm tin vào sự tử tế. Trong hoàn cảnh thời tiết bất lợi, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả càng khẳng định sức mạnh gắn kết cộng đồng mà âm nhạc mang lại.
Ban tổ chức, dưới sự chủ trì của Bộ VH-TT-DL, bày tỏ lời cảm ơn đến toàn thể khán giả, nghệ sĩ, các nhà hảo tâm và đội ngũ tham gia đã cùng chung tay tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là dấu ấn nghệ thuật, mà còn là một bản hòa ca nhân văn, góp thêm tiếng nói giàu cảm xúc trong hành trình hướng tới ngày Quốc khánh của dân tộc.
