4,2 tỉ đồng từ concert 'Việt Nam trong tôi' gửi đến bà con vùng lũ

Diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Hà Nội), concert Việt Nam trong tôi dù đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt - mưa lớn kéo dài nhiều giờ vẫn thu hút hàng nghìn khán giả tham dự. Chính sự hiện diện đông đảo ấy đã tạo nên bầu không khí đặc biệt, trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái - những giá trị cốt lõi trong bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bất chấp mưa gió, Việt Nam trong tôi vẫn rực rỡ sắc màu tối hôm qua với sân khấu hoành tráng, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại ẢNH: BTC

Hàng ngàn khán giả "lội nước, xuyên mưa" đến với concert Việt Nam trong tôi khiến đêm diễn bội phần xúc động ẢNH: BTC

Đêm nhạc cũng ghi nhận sự đồng hành to lớn từ cộng đồng, với tổng số tiền ủng hộ lên tới 4,2 tỉ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được chuyển trực tiếp tới đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật, Việt Nam trong tôi được xem như một điểm hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, nuôi dưỡng niềm tin vào sự tử tế. Trong hoàn cảnh thời tiết bất lợi, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả càng khẳng định sức mạnh gắn kết cộng đồng mà âm nhạc mang lại.



Hàng loạt cái tên "đình đám" của làng nhạc Việt như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến... cùng hội tụ trong Việt Nam trong tôi và cống hiến những màn trình diễn giàu cảm xúc, bất chấp mưa lớn kéo dài, thổi bùng không khí của một đêm nhạc đặc biệt ẢNH: BTC

Ban tổ chức, dưới sự chủ trì của Bộ VH-TT-DL, bày tỏ lời cảm ơn đến toàn thể khán giả, nghệ sĩ, các nhà hảo tâm và đội ngũ tham gia đã cùng chung tay tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là dấu ấn nghệ thuật, mà còn là một bản hòa ca nhân văn, góp thêm tiếng nói giàu cảm xúc trong hành trình hướng tới ngày Quốc khánh của dân tộc.

Tiếng hát hăng say hòa cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tạo nên bầu không khí tràn đầy năng lượng, kết nối hàng nghìn trái tim trong mưa gió ẢNH: BTC