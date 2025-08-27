Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Concert Việt Nam trong tôi hướng tới đồng bào miền Trung

Lê Quân
Lê Quân
27/08/2025 05:34 GMT+7

Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, concert Việt Nam trong tôi diễn ra tối 26.8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) vẫn thu hút đông đảo khán giả đội mưa đến xem và cùng đồng hành với BTC trong nghĩa cử gửi tới đồng bào miền Trung vừa phải hứng chịu bão dữ.

Chương trình do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức thực hiện, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được đông đảo công chúng yêu mến: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Chillies. Đây là sự kiện nghệ thuật trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", gắn với dấu mốc lịch sử trọng đại 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Concert Việt Nam trong tôi hướng tới đồng bào miền Trung- Ảnh 1.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả đội mưa đến xem

ẢNH: LÊ QUÂN

Với kết cấu 3 phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu, chân dung đất nước dần hiện lên qua 20 tiết mục được dàn dựng công phu. Các bản hit quen thuộc được phối mới, lần lượt phác thảo nên bức chân dung vừa quen vừa lạ về một Việt Nam vừa truyền thống vừa hiện đại, là Việt Nam trong ký ức chung của mọi người và của riêng mỗi người.

Đặc biệt, toàn bộ vé của chương trình được phát miễn phí, một nỗ lực của BTC cho một concert có quy mô lớn. Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông bày tỏ sự quan tâm tới việc bồi đắp thế hệ trẻ thông qua sự truyền cảm của nghệ thuật: "Đây là thế hệ sẽ tiếp nối và phát huy những giá trị của dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần đổi mới cách làm, để những chương trình mang tính chính luận có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn, gần gũi hơn với họ. Việt Nam trong tôi phải là cầu nối giữa nghệ thuật và công chúng, giữa lịch sử và hiện tại, để từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người trẻ".

Chương trình diễn ra ngay sau khi cơn bão số 5 đổ bộ miền Trung, BTC concert Việt Nam trong tôi cùng hàng ngàn khán giả có mặt đã có nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt: Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung để tiếp tục góp thêm một nét vẽ đẹp cho bức chân dung đất nước.

