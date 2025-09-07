Concert Việt hướng đến thị trường nước ngoài: Góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Theo đạo diễn, chúng ta có thế mạnh và hạn chế gì khi đưa concert Việt ra quốc tế?

Về thế mạnh, theo tôi, nhu cầu thưởng thức của khán giả Việt Nam tại nước ngoài đang ngày càng cao và họ sẵn sàng chi trả để có trải nghiệm thưởng thức âm nhạc chất lượng từ các nghệ sĩ mà mình yêu thích. Với nhiều năm tổ chức show diễn ở các nước, ê kíp Xin chào cũng đã có kinh nghiệm để lên kế hoạch sản xuất và mạng lưới (network) tốt với đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó là khả năng thấu hiểu giá cả, địa điểm, cách thức làm việc...; nên có thể nói mọi khâu tổ chức sản xuất đều có thể triển khai chỉn chu và đảm bảo để khán giả có thể thưởng thức một cách tốt nhất, từ đó dần dần xây dựng thói quen trả tiền xem show cho cộng đồng người Việt cũng như tiếp cận khối người bản địa.

Đạo diễn, nhà sản xuất Vân Trình ẢNH: NVCC

Tuy có những điểm mạnh như thế nhưng giá vé cũng cần phải cân đối để phù hợp với tình hình kinh tế của khán giả. Điều này là bài toán "khó" để các nhà sản xuất cân đo đong đếm và đưa ra những giải pháp hợp lý để show diễn thành công. Bên cạnh đó, hạn chế về mặt chi phí đi lại, ăn ở và nhất là vấn đề visa cũng đầy thách thức. Vì vậy, theo tôi, khi tổ chức thì cần lên kế hoạch rõ ràng, minh bạch và tuân thủ đúng pháp luật các nước để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Sau Nhật Bản và Hàn Quốc anh đã nắm rõ, anh và Xin chào định mở rộng tiếp tục sang đâu?

Chúng tôi đang đặt kế hoạch sẽ mở rộng sang thị trường Đài Loan và một số nước khác có cộng đồng người Việt đông đảo. Nhưng trước mắt vẫn sẽ tập trung vào thị trường châu Á.

Chương trình của Mỹ Linh diễn ra tại nước ngoài sắp tới ẢNH: TƯ LIỆU

Với những trải nghiệm vừa qua, anh nghĩ đến lúc nào Việt Nam mới có những chuỗi chương trình văn hóa - giải trí dành cho kiều bào thật sự chuyên nghiệp và thường xuyên hơn?

Chúng tôi đã triển khai những show diễn thỏa mãn yêu cầu "chuyên nghiệp và thường xuyên" cho kiều bào từ năm 2023. Đó là quá trình chúng tôi tìm hiểu, thăm dò thị trường và tìm ra hướng đi phù hợp. Đây là nền móng cho quá trình phát triển mạnh về sau. Chúng tôi kỳ vọng 2 - 3 năm nữa thì kiều bào tại Nhật và Hàn Quốc sẽ quen với các mô hình và chương trình mà Xin chào tổ chức.

Sketch a rose của Hà Anh Tuấn tại Esplanade Concert Hall, Singapore, tháng 6.2024 ẢNH: ĐẠI NGÔ

Việt Nam đang nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa. Theo anh, thị trường ngoài nước đóng vai trò gì trong định hướng đó?

Thị trường ngoài nước là hướng đi "mở" của Xin chào và các đơn vị tổ chức biểu diễn khác để vừa phục vụ cộng đồng người Việt, vừa mang bản sắc văn hóa và âm nhạc Việt Nam đến với khán giả nước ngoài, đồng thời tìm kiếm cơ hội để tiếp cận và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến người dân sở tại.

Song song đó, chúng tôi không ngừng kết nối, liên kết và học hỏi các đối tác để lấy kinh nghiệm cũng như chuẩn bị cho đội ngũ của mình cả về kiến thức lẫn trải nghiệm thực chiến để tiệm cận hơn với công nghiệp tổ chức sản xuất của các nước khác. Đó cũng là một cách để góp phần thúc đẩy việc phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta.



