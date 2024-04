'Xin Chào' đưa Văn Mai Hương, Ngô Kiến Huy, Bằng Kiều diễn ở Nhật

Cụ thể, vào ngày 20.4 là TKO Concert 01: Hương - Live in Tokyo, với tiếng hát Văn Mai Hương cùng nghệ sĩ khách mời: Hoàng Dũng, Lâm Bảo Ngọc và ban nhạc Mr. Bott Band; 15.6 là TKO Concert 02: Ngô Kiến Huy - Fan Meeting in Tokyo với 2 khách mời sẽ công bố trong thời gian tới; 27.9 là TKO Concert 03: Bằng Kiều - Live in Tokyo và các khách mời đặc biệt.



Ngô Kiến Huy - Văn Mai Hương - Bằng Kiều X.C.E

Đạo diễn Vân Trình, cũng là nhà sản xuất chuỗi chương trình này, cho biết TKO Concert được thai nghén và hình thành trong gần 2 năm (cũng là thời gian nghiên cứu, khảo sát thị hiếu khán giả) cùng với các cộng sự ở Nhật, với mong muốn trở thành một mô hình sự kiện văn hóa giải trí định kỳ tại xứ mặt trời mọc, mang văn hóa Việt và nghệ sĩ Việt phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, như một nhịp cầu kết nối những đam mê âm nhạc của khán giả. "Tham vọng hơn, chúng tôi mong muốn đây sẽ là hành trình quảng bá văn hóa - âm nhạc VN đến gần hơn với khán giả Nhật Bản", nhà sản xuất Vân Trình nói.

Về quy mô, TKO Concert xây dựng format là chương trình biểu diễn âm nhạc với khoảng 1.000 - 3.000 khán giả tại các không gian nhà hát hoặc sân khấu ca nhạc khác nhau, tùy đặc thù từng show diễn và nghệ sĩ. Dù với tính chất nào thì mỗi show diễn, như đạo diễn chia sẻ, đều đảm bảo 3 yếu tố: chuẩn (âm thanh, ánh sáng), đẹp (hình ảnh), bay bổng (về cảm xúc). Với đam mê tổ chức các chương trình phục vụ khán giả trong và ngoài nước, niềm tin vào tài năng của nghệ sĩ VN - âm nhạc VN, ê kíp thực hiện TKO Concert "hy vọng và tin rằng show diễn đầu tiên của Văn Mai Hương sẽ kín khán giả, cũng như khán giả tại Nhật Bản sẽ đón nhận mô hình mới này"; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp cận và tạo dựng thói quen mua vé xem show đối với đối tượng khán giả người Việt tại nước ngoài, thay vì xem miễn phí từ các chương trình giao lưu văn hóa như trước đây.