Doanh nghiệp Việt đồng hành cùng V FEST: Từ giá trị văn hóa đến khát vọng Việt

Đây là sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, hướng đến thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh một Việt Nam hội nhập, trẻ trung. Đồng hành cùng chương trình, Masan Group tiếp tục thể hiện vai trò của một doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ gắn bó với cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và khơi dậy khát vọng Việt.

V FEST - Sự kiện âm nhạc thu hút giới trẻ

Gắn kết doanh nghiệp với giá trị văn hóa quốc gia

Đại nhạc hội "V FEST – VIETNAM TODAY" (V FEST) được thiết kế như một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, sự kiện mang ý nghĩa thúc đẩy công nghiệp giải trí – một lĩnh vực được Chính phủ xác định là động lực tăng trưởng mới, đồng thời mở rộng cầu nối lan tỏa hình ảnh Việt Nam trẻ trung, năng động, hội nhập. V FEST vì thế không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là thông điệp văn hóa, khẳng định tinh thần và khát vọng Việt trong kỷ nguyên mới.

Sự đồng hành của Masan tại V FEST nằm trong định hướng mà doanh nghiệp này đã kiên định theo đuổi: gắn kết hoạt động kinh doanh với các giá trị văn hóa, ẩm thực và cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Masan đã và đang hiện diện tại các sự kiện tiêu biểu nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và quảng bá ẩm thực Việt. Vừa qua, Masan đồng tổ chức Festival Phở, lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống. Masan Consumer (Công ty thành viên trong hệ sinh thái Masan) và nhãn hàng Chin-su đã đồng hành cùng Chi hội Phở làng Vân Cù để cùng chung tay bảo vệ, phát triển, tôn vinh nghề phở góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế địa phương và đất nước.

Du khách nước ngoài trải nghiệm tráng bánh phở tại gian hàng Chi hội Phở Vân Cù

Trên bình diện quốc tế, tại Liên hoan Ẩm thực quốc tế quy tụ hàng trăm gian hàng văn hóa – ẩm thực, Masan đã đồng hành với vai trò nhà tài trợ, giới thiệu các sản phẩm gia vị và món ăn đặc trưng. Song song với đó, tập đoàn cũng hợp tác cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) triển khai nhiều sáng kiến dài hạn, tiêu biểu như dự án "100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam", qua đó đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Mới đây, tại triển lãm "Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (1945–2025) với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", Masan cũng đã mang đến các thương hiệu Việt quen thuộc, góp phần khắc họa thành tựu 80 năm phát triển của đất nước. Đó là những thương hiệu vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt như: Chin-Su, Omachi, Nam Ngư, Vinacafé BH, MEATDeli...

Masan tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"

Đại diện Tập đoàn Masan cho biết: "Đồng hành cùng Đại nhạc hội "V FEST – VIETNAM TODAY" là cơ hội để chúng tôi cùng chung tay lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, khát vọng Việt. Những năm qua, chúng tôi đã không ngừng đổi mới sáng tạo để mang đến những sản phẩm tốt hơn, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, nỗ lực đưa sản phẩm, thương hiệu Việt vươn xa toàn cầu, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên bản đồ thế giới".

Khát vọng Việt: Mang thương hiệu Việt ra thế giới

Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, Masan là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng như: Hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, Vinacafé), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Sản phẩm nước mắm xuất khẩu của Masan

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người tiêu dùng trong nước, Masan đang hướng tới chiến lược "Go Global - Make Vietnamese Foods Global Foods" – Đưa ẩm thực Việt ra toàn cầu. Đến nay, các thương hiệu lớn của Masan đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Đây là minh chứng rõ ràng cho sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Sự gắn kết giữa văn hóa và kinh doanh tiêu dùng - bán lẻ cho thấy một định hướng rõ ràng: doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, mà còn có thể trở thành cầu nối lan tỏa bản sắc và giá trị Việt.

Gian hàng CHIN-SU - Sản phẩm của Masan tại Festival Phở 2025

Với Masan, việc đồng hành cùng V FEST và nhiều chương trình văn hóa – cộng đồng khác là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, kết hợp giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Khát vọng Việt không chỉ nằm trong mục tiêu kinh doanh của Masan, mà còn là câu chuyện khát vọng đưa sản phẩm và thương hiệu Việt ra thế giới. Đó cũng chính là cách Masan đồng hành cùng cộng đồng trong việc xây dựng một Việt Nam hiện đại, hội nhập, giàu bản sắc văn hóa và giá trị Việt.