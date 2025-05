Noo Phước Thịnh hạnh phúc với live concert bên hồ Tuyền Lâm thơ mộng

Chiều 1.5, trong không khí rộn ràng mừng 50 năm đất nước thống nhất, tại sân khấu quảng trường Lavender (TP.Đà Lạt), bên hồ Tuyền Lâm thơ mộng, Noo Phước Thịnh thực hiện Noo's Chill Night - The Concert sau 8 năm kể từ live show Noo Phước Thịnh in Hà Nội.

Toàn cảnh Noo's Chill Night - The Concert bên hồ Tuyền Lâm ẢNH: LÂM VIÊN

Noo Phước Thịnh xuất hiện trong tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả vì sự háo hức chờ đợi những ngày qua. Không chỉ những người yêu âm nhạc của phố núi Đà Lạt đến với Noo's Chill Night - The Concert mà cả những fan Noo Phước Thịnh từ TP.HCM và nhiều tỉnh khác cũng đến với sân khấu quảng trường Lavender để mong được gặp, được nghe chàng ca sĩ đa tài này hát.

Mở đầu chương trình, Noo Phước Thịnh thể hiện liên khúc Mất em - I don't believe in you - Really love you như món quà âm nhạc cho cuộc tái ngộ này.

Noo Phước Thịnh cùng MC Minh Xù giao lưu với khán giả ẢNH: LÂM VIÊN

Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Kể từ live show ở sân vận động Trường ĐH Hà Nội năm 2017, đây là lần trở lại của Noo Phước Thịnh trong một live concert giữa mây trời hoàng hôn Đà Lạt lãng mạn bên hồ Tuyền Lâm, với đông đảo khán giả thế này. Noo cảm thấy rất hạnh phúc".

Sau 8 năm, Noo Phước Thịnh mới thực hiện một live concert ẢNH: LÂM VIÊN

Noo Phước Thịnh còn cho biết ban đầu anh dự định làm một chương trình thân mật - gặp gỡ khán giả, nhưng "bàn qua bàn lại với Mây Lang Thang và ê kíp thực hiện rồi thành live concert lúc nào không hay".

Tiếp đó, anh gởi đến khán giả những bản hit đình đám như Xa em, Xin lỗi em, Chợt thấy em khóc, Chờ ngày mưa tan. Nhân cuộc trở lại lần này, Noo Phước Thịnh gởi tặng khán giả tác phẩm mới Người bình thản kẻ nặng lòng.

Không gian lãng mạn, gần gũi và rất "chill" của concert ẢNH: L.V

Điều đặc biệt, với Noo's Chill Night - The Concert, Noo Phước Thịnh biểu diễn hoàn toàn với ban nhạc. Bên cạnh đó có những tiết mục nhiều vũ đạo, phô diễn kỹ năng trình diễn trên sân khấu vốn là thế mạnh của Noo Phước Thịnh khiến khán giả phố núi thích thú tán thưởng.

Vốn là người hoạt ngôn, trong live concert, Noo Phước Thịnh đã để lại ấn tượng đẹp qua những màn giao lưu, trò chuyện với khán giả.

Noo Phước Thịnh giao lưu với khán giả ẢNH: LÂM VIÊN

Chương trình có sự tham gia của các khách mời đặc biệt như: Quân A. P, MONO, Hồ Ngọc Hà khiến cho không khí Noo's Chill Night - The Concert thêm sôi động, hấp dẫn.