Noo Phước Thịnh trở lại sau quãng thời gian từng muốn bỏ nghề

Lần quay trở lại này không còn là những bản ballad day dứt đã "đóng đinh" tên tuổi Noo Phước Thịnh, mà với âm thanh nhộn nhịp, tưng bừng. Đùa Anh Đau Đấy thuộc thể loại synthpop, có tiết tấu mạnh mẽ, phô diễn ưu thế về vũ đạo của nam ca sĩ. Lời bài hát là câu chuyện tình mù quáng của một chàng trai mang lòng si mê cô gái, bất chấp mình chỉ là một trò đùa trong tay cô.



MV ca khúc được quay trong 3 ngày, với nhiều bối cảnh được dựng cầu kỳ, mang nhiều ẩn ý. Bằng ngôn ngữ hình ảnh, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã mang đến cho khán giả một câu chuyện tình kịch tính về một mối quan hệ độc hại, biết rõ đó là những cú lừa nhưng cứ đắm chìm không thể dứt ra.

MV cho thấy một Noo Phước Thịnh trẻ trung nhưng quyến rũ, khó hình dung nam ca sĩ đã có đến 15 năm trong nghề.

MV cho thấy một Noo Phước Thịnh trẻ trung nhưng quyến rũ NSCC

Sản phẩm lần này được giọng ca Gạt đi nước mắt quyết định thực hiện trong thời gian ngắn bởi muốn mau chóng đáp lại sự trông chờ của khán giả. Là thể loại khá thịnh hành ở thị trường US -UK nhưng không dễ tiếp cận ở thị trường Việt Nam, Noo Phước Thịnh cho biết anh muốn thử sức mình, muốn hòa cùng dòng chảy âm nhạc đương đại và muốn một lần nữa chinh phục người nghe ở một phong cách âm nhạc khác.

Trước Đùa Anh Đau Đấy , Noo Phước Thịnh cũng từng rất thành công với những ca khúc sôi động như I’m Still Loving You (Khắc Hưng), I Don’t Belive In You (Khoa Nguyễn - Châu Đăng Khoa)... Việc trở lại với synthpop không hẳn là quá mới mẻ với giọng ca này, mà như một bước nâng cấp bản thân và thăm dò thị trường cho những sự lựa chọn kế tiếp trong âm nhạc của mình.

Tuy là sản phẩm mang thiên hướng trình diễn nhưng Noo Phước Thịnh "bật mí" việc xử lý vocal cho Đùa Anh Đau Đấy lại rất khó. Nam ca sĩ đã phải vào phòng thu hơn 10 lần để hoàn thiện bản audio. Anh nói: "Tôi không muốn lợi dụng kỹ thuật để bài hát bị thổi phồng lên. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật phù hợp với giai điệu và tai nghe của khán giả. Hát đã khó, trình diễn bài này tôi sẽ còn phải lo cả vũ đạo. Nhưng tôi cần phải thử. Nếu cứ lăn tăn và đắn đo thì sẽ rất mất thời gian và có khi tôi lại 'đắp mền đi ngủ tiếp'”.

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông, Noo Phước Thịnh cũng lần đầu tiên trải lòng thêm về một trong những lý do khiến anh “ngủ đông” lâu như vậy. Nam ca sĩ chia sẻ: "4 năm qua tôi cũng từng có trong một mối quan hệ nhẹ, và cũng có nhiều thăng trầm. Tôi cũng chịu nhiều áp lực cuộc sống và gia đình. Rồi khủng hoảng nữa. Tôi đã trải qua một khủng hoảng rất lớn. Thời gian đó giờ nhìn lại tôi không nghĩ mình đã phải lớn lên nhanh như vậy. Ngày trước tôi hồn nhiên nghĩ rằng mọi thứ của tôi được an bài hết rồi. Đến một ngày, mọi thứ không như ý, không như những gì tôi hình dung nữa, tôi bị sốc, và có rất nhiều vết thương trong lòng".

Sau MV, anh sẽ còn cống hiến cho khán giả showcase Noo’s Special Night diễn ra vào ngày 21.7 NSCC

Nói về nghề nghiệp, anh cũng bộc bạch: "4 năm qua ngọn lửa nghề trong tôi có lúc nhỏ đi, có lúc lụi tắt luôn. Có lúc tôi nghĩ con đường nào cũng có điểm kết của nó, chắc mình cũng không sống với đam mê của mình được nữa. Áp lực quá lớn sẽ không còn là đam mê, mà là cưỡng ép. Cũng có mấy lần tôi tính giải nghệ, sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nhưng rồi nhờ tình cảm của khán giả, nhờ những clip “cap cut giựt giựt” trên mạng xã hội mà khán giả làm cho tôi, tôi mới thêm động lực vượt qua những cơn giông bão đó. Ngày hôm nay tôi ở tâm thế bình ổn".

MV Đùa Anh Đau Đấy được xem là sản phẩm mở đường cho một chương âm nhạc mới của Noo Phước Thịnh. Sau MV, anh sẽ còn cống hiến cho khán giả showcase Noo’s Special Night diễn ra vào ngày 21.7.