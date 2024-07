'I Am: Celine Dion': Sự ngoan cường vượt qua bệnh tật của 'nữ hoàng ballad'

Celine Dion, biểu tượng của thể loại ballad, luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ âm nhạc toàn cầu bằng giọng hát cảm xúc và sự kiên trì không ngừng. Bộ phim tài liệu I Am: Celine Dion không chỉ khai thác sự nghiệp của cô, mà còn là một câu chuyện truyền cảm hứng về cách nữ ca sĩ đối mặt với chứng bệnh hiếm SPS - rối loạn vận động liên quan tự miễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương của cô.



I Am: Celine Dion khắc họa nữ ca sĩ không phải với tư cách một diva; mà là một người mẹ, người phụ nữ đang gồng lên từng ngày để mưu cầu sự sống Ảnh: Amazon

'Họa mi' Celine Dion vươn lên từ mất mát

Người cầm trịch I Am: Celine Dion là IIrene Taylor - nữ đạo diễn chuyên trị dòng phim tài liệu. Trong tác phẩm, Taylor khắc họa cuộc đời của Celine Dion từ thời thơ ấu, cho đến khi cô trở thành diva của làng nhạc US - UK. Máy quay đi qua hơn ba thập kỷ âm nhạc của cô: từ quê nhà Quebec (Canada) đến những sân khấu lớn, những bộ phim, rồi trở về hiện tại - căn nhà riêng tại Las Vegas (Mỹ) nơi nữ nghệ sĩ đang chống chọi với những cơn co giật cùng hai con trai của mình.

Celine Dion, sinh ra tại Charlemagne, Quebec vào năm 1968, đã phải đương đầu với nhiều thử thách trên con đường thành công. Được giới mộ điệu ca tụng là “họa mi” trong ngành âm nhạc thế giới, song con đường sự nghiệp của nữ ca sĩ, trải qua từng thước phim tài liệu, lại lắm chông gai.

Sự đam mê của Celine Dion dành cho âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn đã là tia lửa cho thành công của cô. Từng nốt nhạc, từng lời ca, đều thấm nhuần tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho nghệ thuật. Sự tận tụy và sự say mê này không chỉ giúp cô ghi dấu ấn trong ngành công nghiệp âm nhạc mà còn là một lời nhắc nhở cho chúng ta hãy theo đuổi đam mê một cách toàn tâm, và đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống của chúng ta.

Người xem được trải nghiệm lại những cột mốc giàu cảm xúc trong cuộc đời nữ diva Ảnh: Amazon

Phim không quên nhắc đến những mất mát cá nhân mà Celine Dion từng phải chịu đựng, đặc biệt là sự ra đi của người chồng và người quản lý René Angélil. Đây là một thử thách lớn đối với cô, nhưng qua âm nhạc, cô đã tìm thấy cách để chữa lành nỗi đau và tìm lại sức mạnh bên trong. Điều này nhấn mạnh sức mạnh của tinh thần con người và khả năng của nghệ thuật trong việc giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.



I Am: Celine Dion không chỉ phác họa hành trình nghệ thuật đầy gian nan mà còn là một minh chứng sáng rõ cho sức mạnh của sự kiên trì và quyết tâm bất khuất. Celine Dion luôn là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, cho người yêu âm nhạc thấy rằng không có gì là không thể nếu ta không bỏ cuộc giữa chừng.

Những đoạn phỏng vấn nơi nàng thơ Canada tươi cười, hoạt bát; hay những khoảnh khắc trong mắt cô le lói ánh lửa của nhiệt huyết và đam mê, càng khiến cho người hâm mộ đau lòng - do quá trái ngược với tình trạng bệnh tật hiện nay của cô.

'Vì tôi còn sống'

Do không phải phim tài liệu tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, nên các bài hát của Celine Dion được lồng ghép vào từng giai đoạn cuộc đời của cô chủ yếu đóng vai trò thể hiện cảm xúc của nữ nghệ sĩ. Đâu đó, khi ca khúc My Heart Will Go On và I’m Alive vang lên, người xem cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt của “họa mi” xứ Canada khi đối đầu với căn bệnh ác nghiệt.

Phim sử dụng những cảnh quay hiếm, miêu tả một diva xuống sắc, đang gồng mình trước những cơn co giật vì động kinh. Không nhiều lời thoại, chỉ qua ánh mắt, khuôn mặt, cử chỉ bám lấy sự sống của Dion cũng đủ khiến người hâm mộ lâu năm phải rơi lệ.

Hình ảnh Celine Dion tiều tụy, mất đi nét tươi trẻ thường thấy trên sân khấu Ảnh: Amazon

Tác phẩm cũng nêu bật giá trị của sự hỗ trợ từ gia đình trong cuộc đời của Celine Dion. Gia đình đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của cô, mang lại cho cô sự ủng hộ về mặt tinh thần và hướng dẫn về mặt nghề nghiệp. Họ luôn bên cạnh cô, từ những thăng trầm trong sự nghiệp cho đến những thời điểm khó khăn nhất. Celine Dion không từ bỏ, vì vẫn có người thân, người hâm mộ đợi cô trở lại ánh đèn sân khấu!



Dù xoay quanh hành trình chữa bệnh của Celine Dion, thông điệp của phim vẫn hướng đến hy vọng Ảnh: Amazon

I Am: Celine Dion không chỉ là một bức tranh chân thực về sự thành công nghệ thuật của một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng đến nền âm nhạc đương đại, mà còn là một nguồn cảm hứng sâu sắc. Từ sự kiên trì, đam mê, hỗ trợ của gia đình, sức mạnh vượt qua nỗi đau cá nhân đến sự chân thành, Celine Dion đã chứng minh rằng không có gì là không thể nếu ta luôn tin và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.