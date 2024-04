Celine Dion mong 'phép màu' để chữa khỏi bệnh hiếm

Celine Dion đang tập trung điều trị chứng "người cứng" AFP

Qua cuộc trò chuyện được tạp chí Vogue (Pháp) đăng tải hôm 22.4, Celine Dion chia sẻ về hành trình chống chọi với bạo bệnh. Nữ ca sĩ 56 tuổi bộc bạch: "Tôi vẫn chưa đánh bại được căn bệnh này, nó vẫn ở trong cơ thể tôi và sẽ luôn như vậy. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra một phép màu, một cách chữa trị bằng nghiên cứu khoa học. Hiện tại, tôi phải học cách sống chung với nó.



Nữ danh ca mắc hội chứng Stiff Person Syndrome (SPS) hay còn gọi là hội chứng người cứng. Đây là một rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp (tỉ lệ 1/1.000.000 người), ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Theo tổ chức The Stiff Person Syndrome Research Foundation, căn bệnh này chưa có thuốc chữa trị. SPS bao gồm các triệu chứng như cứng người, cơn đau mang tính suy nhược, lo âu mãn tính. Các cơn co thắt cơ dữ dội đến mức có thể làm trật khớp thậm chí gãy xương.

Hình ảnh mới nhất của Celine Dion trên tạp chí Vogue (Pháp) Cass Bird/Vogue

Celine Dion kể sau khi mắc bạo bệnh, mỗi tuần cô dành 5 ngày để thực hiện các liệu pháp thể thao, vật lý và giọng nói. "Tôi tập luyện các ngón chân, đầu gối, bắp chân, ngón tay, giọng nói và giọng hát của mình. Bây giờ tôi phải học cách sống chung với nó và ngừng tự vấn bản thân. Lúc đầu, tôi đã luôn tự hỏi: Tại sao lại là tôi? Làm sao chuyện này lại xảy ra? Tôi đã làm gì? Đây có phải là lỗi của tôi không?", nữ ca sĩ trải lòng.

Giọng ca My Heart Will Go On tiếp tục: "Cuộc sống không cho bạn bất kỳ câu trả lời nào. Bạn chỉ cần sống thôi. Tôi mắc căn bệnh này không rõ vì lý do gì. Theo cách nhìn nhận của tôi, tôi có hai lựa chọn. Hoặc là tôi tập luyện như một vận động viên và làm việc cực kỳ chăm chỉ, hoặc tôi buông xuôi và mọi chuyện kết thúc; tôi ở nhà, nghe những bài hát của mình, đứng trước gương và hát cho chính mình nghe". Cô tâm sự bản thân đã nỗ lực lực bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế để cải thiện tình hình tốt nhất có thể và đạt được mục tiêu đề ra. Danh ca biết đây là một ngày trình không hề dễ dàng và ngày mai sẽ còn khó khăn hơn hôm nay nhưng bản thân đã không ngừng nỗ lực vì ý chí và đam mê của mình không bao giờ cạn.

Bên cạnh đó, ngôi sao người Canada tâm sự chính gia đình và người hâm mộ đã giúp cô trụ vững trong giai đoạn khó khăn này. Nghệ sĩ kỳ cựu cũng cho biết bản thân còn may mắn hơn nhiều người mắc chứng bệnh tương tự. "Những người bị SPS có thể không đủ may mắn hoặc không có đủ điều kiện để có được bác sĩ giỏi và phương pháp điều trị tốt. Tôi có những phương tiện đó và đây là một món quà. Hơn nữa, tôi có sức mạnh bên trong. Tôi biết rằng không gì có thể ngăn cản được mình", chủ nhân hit Because You Loved Me nói thêm.

Danh ca 56 tuổi tại Lễ trao giải Grammy vào tháng 2.2024 AFP

Cuối năm 2022, Celine Dion tiết lộ về bệnh tình của mình đồng thời thông báo hủy bỏ chặng còn lại của chuyến lưu diễn Courage World Tour cũng như những dự định trong âm nhạc để tập trung điều trị. Năm ngoái, một nguồn tin của People tiết lộ giọng ca The Power of Love đang làm mọi cách có thể để đủ sức khỏe trở lại sân khấu sau khi phải hủy lịch trình biểu diễn cho đến tháng 4.2024. "Celine Dion gặp khó khăn trong việc di chuyển và các vấn đề khác, căn bệnh này làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày của cô ấy. Nữ ca sĩ đang làm mọi thứ có thể cùng các bác sĩ vì cô ấy muốn được biểu diễn trở lại. Cô chưa từng từ bỏ, cô ấy hy vọng có thể kiểm soát được tất cả các vấn đề liên quan đến căn bệnh này để có thể được đi hát trở lại", người này cho biết.

Thời gian qua, Celine Dion hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tháng 2.2024, nghệ sĩ gây chú ý khi hiện diện trên sân khấu Grammy để trao giải Album của năm.