Tình hình sức khỏe của Celine Dion sau khi mắc bệnh hiếm

Celine Dion hiếm hoi chia sẻ ảnh chụp cùng các con. Theo People, đây là lần đầu tiên diva lừng danh xuất hiện trước công chúng sau gần 4 năm INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram có hơn 6 triệu người theo dõi, Celine Dion khoe ảnh rạng rỡ bên các con: René-Charles (22 tuổi) và cặp song sinh Nelson - Eddy (13 tuổi). Họ có dịp cùng nhau đi xem khúc côn cầu và vào hậu trường gặp gỡ đội Montreal Canadaiens trong trận đấu tại Las Vegas (Mỹ) cách đây ít ngày. Nữ ca sĩ mặc đồ thể thao đơn giản, năng động, xuất hiện với vẻ tươi tắn và vui vẻ giao lưu với mọi người. Giọng ca My Heart Will Go On bày tỏ: "Tôi và các con rất vui khi được gặp gỡ đội Montreal Canadaiens sau trận đấu khúc côn cầu của họ với đội Vegas Golden Knights ở Las Vegas vào tối 30.10. Họ đã chơi rất tốt, quả là một trận đấu tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã gặp chúng tôi sau trận đấu. Đó là một điều đáng nhớ đối với chúng tôi. Chúc các bạn có một mùa giải tuyệt vời".

Sự xuất hiện của Celine Dion nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đồng nghiệp cũng như truyền thông. Bên dưới mục bình luận, khán giả, nghệ sĩ thi nhau gửi lời hỏi thăm và mong danh ca sẽ chiến thắng bệnh tật. Gần đây, chủ nhân hit All By Myself đã trấn an người hâm mộ rằng cô vẫn ổn khi phải đối mặt với những biến cố trong đời.

Ngôi sao 55 tuổi rạng rỡ trong lần lộ diện mới nhất khiến người hâm mộ phần nào an tâm cho sức khỏe của cô INSTAGRAM CHANTALMACHABEE

Tháng 12.2022, Celine Dion bất ngờ tiết lộ cô mắc hội chứng Stiff Person Syndrome (SPS) hay còn gọi là hội chứng người cứng. Đây là một rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp (tỉ lệ 1/1.000.000 người), ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Theo tổ chức The Stiff Person Syndrome Research Foundation, căn bệnh này không thể chữa khỏi, có thể bao gồm các triệu chứng như cứng người, cơn đau mang tính suy nhược, lo âu mãn tính. Các cơn co thắt cơ dữ dội đến mức có thể làm trật khớp thậm chí gãy xương.

Thời điểm Celine Dion thông báo về tình trạng của mình, nữ ca sĩ tâm sự: "Những cơn co thắt ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Đôi khi chúng gây khó khăn khi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh đới để hát theo cách quen thuộc. Tôi phải thừa nhận đây là điều thật sự khó khăn. Tất cả những gì tôi biết là ca hát, đó là điều tôi đã làm cả đời". Bệnh tình khiến danh ca người Canada phải hủy bỏ chặng còn lại của chuyến lưu diễn Courage World Tour cũng như những dự định trong âm nhạc để tập trung điều trị. Lần gần đây nhất khán giả thấy diva này biểu diễn trên sân khấu là từ năm 2020.

Tháng 5.2023, một nguồn tin của People tiết lộ Celine Dion đang làm mọi cách có thể để đủ sức khỏe trở lại sân khấu sau khi phải hủy lịch trình biểu diễn cho đến tháng 4.2024. "Thật đau lòng khi nữ ca sĩ phải hủy bỏ chuyến lưu diễn nhưng cô ấy gặp khó khăn trong việc di chuyển và các vấn đề khác, căn bệnh này làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày của cô ấy", nguồn tin thân cận chia sẻ với tạp chí kể trên. Người này tiếp tục: "Nữ ca sĩ đang làm mọi thứ có thể cùng các bác sĩ vì cô ấy muốn được biểu diễn trở lại. Cô chưa từng từ bỏ, cô ấy hy vọng có thể kiểm soát được tất cả các vấn đề liên quan đến căn bệnh này để có thể được đi hát trở lại".

Celine Dion khao khát được trở lại sân khấu nhưng hiện sức khỏe chưa cho phép AFP

Celine Dion sinh năm 1968 tại Canada, được biết đến là một trong ba diva có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Danh ca nổi tiếng với giọng hát nội lực cùng kỹ thuật điêu luyện và được mệnh danh là Queen of Power Ballads. Nữ ca sĩ hoạt động từ đầu thập niên 1980, ra mắt hàng loạt album bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và được khán giả toàn cầu biết đến qua nhiều bản hit đình đám: The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now, I'm Your Angel… đặc biệt là My Heart Will Go On (nhạc phim Titanic).

Trong sự nghiệp ca hát, Celine Dion giành được nhiều thành tích đáng nể, trong đó có 5 giải Grammy, nhận 2 bằng tiến sĩ danh dự về âm nhạc tại Berklee College of Music và Université Laval. Diva cũng từng được Billboard vinh danh là biểu tượng âm nhạc đương đại.