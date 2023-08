Celine Dion mắc bệnh hiếm, không tìm ra thuốc chữa trị

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Journal de Montreal, Claudette tiết lộ rằng mặc dù làm việc với "các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này", sức khỏe của nữ ca sĩ thắng giải Grammy Celine Dion (55 tuổi) vẫn không cải thiện nhiều.

Claudette nói: "Chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ loại thuốc nào hiệu quả nhưng vẫn chưa hết hy vọng".

Danh ca Canada Celine Dion PAGE SIX

Hội chứng cứng người là một dạng "rối loạn thần kinh tiến triển, hiếm gặp" có thể gây ra chứng cứng cơ ở thân, cánh tay và chân. Tỷ lệ người mắc bệnh này trên thế giới là 1/1.000.000.

Sau khi chẩn đoán, Celine Dion buộc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá album Courage, điều mà Claudette nói là cần thiết để nữ danh ca có cơ hội phục hồi.

"Tôi nghĩ Celine chủ yếu cần nghỉ ngơi. Cô ấy luôn vượt lên trên tất cả, luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất và đứng đầu trong thế giới của mình", Claudette nhìn nhận.

Em gái Linda đã chuyển đến ngôi nhà của Celine Dion ở Las Vegas (Mỹ) để chăm sóc cho chị.

"Khi tôi gọi cho Celine và cô ấy đang bận, tôi nói chuyện với em gái Linda sống cùng. Linda thông báo rằng Celine đang lắng nghe các nhà nghiên cứu hàng đầu về căn bệnh hiếm gặp này nhiều nhất có thể", Claudette nói thêm.

Dù tình trạng sức khỏe của Celine Dion không được cải thiện, gia đình vẫn "tin tưởng" rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Vào tháng 5.2023, giọng ca My Heart Will Go On thông báo "với sự thất vọng tột độ" rằng cô buộc phải hủy hơn 40 ngày lưu diễn do chứng rối loạn thần kinh và suy nhược.

Giọng ca My Heart Will Go On thông báo hủy chuyến lưu diễn PAGE SIX

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm tất cả các bạn thất vọng một lần nữa. Tôi đang dần lấy lại sức khỏe nhưng việc đi lưu diễn có thể rất khó khăn ngay cả khi bạn sung sức 100%. Thật không công bằng khi tiếp tục hoãn các buổi biểu diễn và dù điều đó khiến tôi rất đau lòng nhưng tốt nhất nên hủy bỏ mọi thứ ngay bây giờ cho đến khi tôi thực sự sẵn sàng trở lại sân khấu một lần nữa", cô viết trên Instagram.

Khi Celine Dion tiết lộ mắc bệnh vào tháng 12.2022, nữ ca sĩ cho biết vào thời điểm đó rằng cô đã "đối mặt với các vấn đề về sức khỏe trong một thời gian dài".

Tác giả ca khúc Because You Love Me trước đó phải hoãn show diễn tại Las Vegas vào tháng 10.2021 sau khi trải qua "cơn co thắt cơ nghiêm trọng và dai dẳng".

"Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc và rất nóng lòng được gặp lại các bạn!", Celine Dion nói với người hâm mộ.