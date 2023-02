Diva Celine Dion lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong phim tình cảm ‘Love Again’

Love Again (tựa Việt Yêu như lần đầu) ban đầu có tên là It's All Coming Back To Me Now - tình khúc nổi danh của Celine Dion kể về một người phụ nữ cô đơn quạnh quẽ trong căn nhà lớn khi người yêu của mình đã ra đi mãi mãi. Một đêm nọ, trong cơn bão, cô gái trong bài hát tưởng như người yêu mình đã quay về, khiến cô cảm nhận được tình yêu mình đánh mất suốt bao lâu nay. Cuối cùng vỡ òa trong hạnh phúc.

Celine Dion trong phim IMDb

Bộ phim kể về cách mà định mệnh dẫn dắt hai con người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau tới cánh cửa tình yêu. Phim theo chân Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) đang cố gắng vượt qua sự mất mát khi hôn phu của cô đã qua đời. Trong sự đau buồn, Mira liên tục gửi tin nhắn nhớ nhung tới số điện thoại cũ của hôn phu. Thế nhưng chẳng ngờ rằng có một chàng trai khác đã nhận được tin nhắn của cô và tò mò ai là người đã gửi những dòng tâm tư mùi mẫn này. Mối nhân duyên tình cờ của cả hai cứ thế bắt đầu.

Trailer phim Love Again

Có lẽ chính sự tương đồng đầy xúc động giữa hai câu chuyện đã khiến nữ danh ca Celine Dion nhận lời tham gia tác phẩm điện ảnh này, đánh dấu lần đầu tiên cô đóng phim. Thậm chí, Celine Dion còn thủ vai chính mình và trình bày một tuyệt phẩm tình khúc mới toanh trong bộ phim.

Phim hội tụ dàn diễn viên nổi tiếng

Vừa tung ra trailer đầu tiên, Love Again đã nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi nội dung thú vị, có yếu tố chữa lành cực cao, nhất là với những người đang vật lộn để vượt qua nỗi đau tình cảm. Hay những cặp đôi đang mặn nồng cũng tỏ ra hào hứng muốn xem để tận hưởng sự giải trí nhẹ nhàng mà phim mang lại.

Sam Heughan và Priyanka Chopra trong phim Love Again IMDb

Được đánh giá tốt bởi kịch bản mới lạ cùng âm nhạc đỉnh cao, chưa kể dàn diễn viên cũng là những tên tuổi đang lên, kết hợp với một ngôi sao kỳ cựu, chắc chắn Love Again sẽ là bản tình ca đẹp nhất mà những trái tim tan vỡ có thể tặng cho chính mình.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Love Again còn có dàn diễn viên đáng mơ ước, cực đẹp và đầy danh tiếng. Ngoài ngôi sao điện ảnh Ấn Độ - Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra và Sam Heughan trong vai chính, phim còn có cả ca sĩ Nick Jonas (chồng của Priyanka Chopra) và nữ danh ca Celine Dion.

Với phần đông khán giả yêu âm nhạc, cơ hội được nghe và thấy Celine Dion trên màn ảnh rộng là quá hiếm hoi, nên chắc chắn sẽ không thể bỏ qua tác phẩm này. Phim do Jim Strouse đạo diễn kiêm biên kịch, khởi chiếu tại Việt Nam từ 12.5.2023.