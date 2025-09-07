Concert Việt hướng đến thị trường nước ngoài

N HỮNG BƯỚC CHÂN VỮNG VÀNG

Sau 2 điểm dừng tại nhà hát "trái sầu riêng" Esplanade (Singapore) và nhà hát "con sò" Opera Sydney (Úc), Hà Anh Tuấn sẽ mang concert Sketch a rose đến chặng dừng cuối là nhà hát Dolby Theater - địa điểm tổ chức đêm trao giải Oscar thường niên - tại Los Angeles (Mỹ), dự kiến vào ngày 18.10 tới. Trong 24 giờ sau khi mở bán chính thức (vào ngày 1.8), toàn bộ hơn 3.000 vé đã nhanh chóng bán hết. Ở 2 điểm dừng quốc tế trước đó, đêm nhạc cũng bán hết vé chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này cho thấy sức hút của "thương hiệu" Hà Anh Tuấn cũng như tiềm năng rộng mở của thị trường ngoài nước.

Các anh trai của chương trình Anh trai say hi “khuấy đảo” 7.000 khán giả tại Planet Hollywood (Las Vegas, Mỹ), cuối tháng 7.2025 ẢNH: VIEON

Vào ngày 14.9 tới, Mỹ Linh cũng sẽ chính thức trình diễn tại Yokohama Landmark Hall (Nhật Bản) với đêm đầu tiên thuộc tour diễn châu Á. Mang tên Xin chào Nhật Bản, tính đến nay, chương trình đã bán hết gần như toàn bộ 2 hạng vé cao nhất. Sau đó vào ngày 11.10, diva nhạc nhẹ cũng sẽ đến với Hàn Quốc tại Myunghwa Live Hall cùng ban nhạc Anh Em và 2 khách mời là con gái Mỹ Anh, nam ca sĩ Hoàng Dũng. Mỹ Linh không phải cái tên xa lạ với khán giả VN tại hai quốc gia này, khi cô đã nhiều lần tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa, phát hành các album Made in Vietnam, Để tình yêu hát và Chat với Mozart tại thị trường Nhật. Về phía mình, đơn vị tổ chức Xin chào Entertainment cũng có nhiều kinh nghiệm tổ chức khi từng mang những tên tuổi như Hồng Nhung, Quang Dũng, Văn Mai Hương, Ngô Kiến Huy... đến đây.

Trước đó vào hai ngày 26 - 27.7, chương trình Anh trai say hi sau loạt concert khuấy đảo thị trường trong nước cũng đã đến Las Vegas (Mỹ). Tổ chức tại nhà hát Planet Hollywood có sức chứa 7.000 khán giả, vượt qua hoài nghi ban đầu, hai đêm diễn nhanh chóng ghi nhận những con số ấn tượng. Theo đó, chỉ sau một ngày mở bán, các hạng vé gần sân khấu và khu vực đứng đã nhanh chóng sold-out dù cho giá vé tương đối đắt đỏ (trải dài từ 4 - 65 triệu đồng). Ở thời điểm cận ngày diễn ra, "thị trường" mua bán lại vé cũng rất sôi động, có lúc ghi nhận giá bán lại tăng gấp nhiều lần. Lần tổ chức này cũng đánh dấu lần đầu tiên có một show diễn hoành tráng, quy tụ đồng thời 26 nam ca sĩ VN diễn ra thành công.

Những tiếng vang trên đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất vẫn là các nghệ sĩ và đơn vị tổ chức đã thấu hiểu được thị trường và nhu cầu khán giả. Theo đó, tất cả những chương trình ấy không đặt mục tiêu "xuất khẩu" nhạc Việt mà là trải nghiệm nghe nhạc. Đơn cử với Hà Anh Tuấn tại đêm diễn tới, anh muốn mang bản sắc Việt đến xứ cờ hoa thông qua nhạc Việt, tiếng Việt, tà áo dài Việt cũng như những câu chuyện truyền cảm hứng. Trong khi đó, Mỹ Linh lại là "biểu tượng" của thế hệ 7X, 8X, nên đến với Xin chào Tour, khán giả sẽ được sống lại một thời pop Việt vàng son những năm 1990, 2000. Anh trai say hi lại tạo nên bức tranh khác khi thế hệ các nghệ sĩ mới đã cống hiến những tiết mục mãn nhãn với cả khả năng ca hát, vũ đạo, làm chủ sân khấu.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một số đơn vị, cá nhân từng tổ chức show diễn ở nước ngoài bày tỏ mong muốn được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn trong thời gian tới để có thêm tiếng nói trong quá trình hợp tác với đối tác nước ngoài, để dễ dàng tiếp cận và mời gọi nhà tài trợ đồng hành hơn cũng như có thêm sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán... trong việc thực hiện thủ tục, xin cấp visa hay vận chuyển... Do đó, việc có sự bảo trợ từ phía cơ quan nhà nước, nhất là về mặt chủ trương, sẽ là sự hỗ trợ rất lớn với người làm nghề.

Có thể người Mỹ sẽ không đến Dolby Theater để nghe tôi hát, bởi họ đâu biết tôi là ai. Nhưng nếu bạn bè của họ là những người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ, là những người tài giỏi và có sức ảnh hưởng sâu rộng, thì các dự án của tôi sẽ là "công cụ" để họ giới thiệu về cội nguồn của mình, rằng âm nhạc của nước tôi như thế này đây, tiếng Việt hay thế này đây.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

B ẢN SẮC V IỆT Ở NƯỚC NGOÀI

Hà Anh Tuấn cho biết: "Với Sketch a rose hay bất cứ chương trình nào của Việt Nam diễn ra bên ngoài đất nước, thì tất nhiên "đòn bẩy" trước nhất đều là từ người Việt và kiều bào sinh sống ở đó". Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu của Sketch a rose cũng thẳng thắn nói việc đến Dolby Theater liều lĩnh ở chỗ "đưa nhạc Việt cho người Việt nghe ở một chỗ không phải Việt Nam". Tuy nhiên anh cho rằng "đó là điều nên làm, bởi cộng đồng người Việt ở nước ngoài khá lớn và họ chưa có nhiều trải nghiệm được nghe nhạc Việt, nghe tiếng mẹ đẻ... ở chính những không gian mang tính biểu tượng".

Hà Anh Tuấn mang câu chuyện Việt Nam đến với 2.600 khán giả tại Sydney (Úc), tháng 9.2024 ẢNH: VIET VISION

Đồng ý với nhận định trên, đạo diễn - nhà sản xuất Vân Trình, Giám đốc Xin chào Entertainment, người đứng sau Xin chào Tour, chia sẻ với PV Thanh Niên: "Nhiều năm qua, cộng đồng người Việt ở các nước chỉ có thể gặp gỡ nghệ sĩ VN qua các chương trình lễ hội, giao lưu văn hóa mà ít có những chương trình âm nhạc được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản trong các nhà hát hoặc các sân khấu âm nhạc có quy mô trên 500 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh, ánh sáng chất lượng trong một liveshow trình diễn trực tiếp cùng ban nhạc. Sau các show diễn đã tổ chức (đặc biệt tại Tokyo), tôi nhận thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc của nhóm đối tượng này rất cao và họ đặc biệt yêu quý các ca sĩ Việt Nam nhưng không có cơ hội gặp gỡ giao lưu, nên đây là một thị trường rất tiềm năng".

Và cũng không thể phủ nhận bên cạnh số lượng lớn là kiều bào, thì thành công của những sự kiện này cũng có sự đóng góp rất lớn của các khán giả trung thành trong nước, những người xem việc cùng đồng hành với nghệ sĩ mà mình yêu thích là một trải nghiệm đặc biệt. Và trong hệ sinh thái liên đới, ngành trình diễn cũng đang hậu thuẫn cho các ngành khác, khi tận dụng dịp này, nhiều đơn vị logistics, dịch vụ... cũng kết hợp các trải nghiệm nghỉ dưỡng, du lịch... cùng việc tận hưởng concert.

Văn Mai Hương trình diễn trong chương trình Hương - Live in Tokyo tại Nhật Bản, tháng 4.2024 ẢNH: XIN CHÀO ENTERTAINMENT

Để rồi từ những trải nghiệm này, từng bước nhạc Việt sẽ có cơ hội ra với thế giới. Hà Anh Tuấn nói: "Có thể người Mỹ sẽ không đến Dolby Theater để nghe tôi hát, bởi họ đâu biết tôi là ai. Nhưng nếu bạn bè của họ là những người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ, là những người tài giỏi và có sức ảnh hưởng sâu rộng, thì các dự án của tôi sẽ là "công cụ" để họ giới thiệu về cội nguồn của mình, rằng âm nhạc của nước tôi như thế này đây, tiếng Việt hay thế này đây... Kết hợp với chất lượng sản xuất, tổ chức biểu diễn đã được khẳng định và địa điểm trình diễn là các không gian biểu tượng, thì có thể tin đây là những điểm khởi đầu, từ đó mới đến việc đối thoại sâu hơn, đem những ngôn ngữ âm nhạc trẻ và tự do hơn để tiệm cận với họ. Nhưng quan trọng nhất đừng bao giờ đánh mất bản sắc, bởi người nước ngoài không cần thêm một bản sao đã có. Họ cần một thứ độc đáo của riêng Việt Nam".