Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn: Hơn cả những bản tình ca

Sau khi đến với nhà hát Esplanade (Singapore) và Sydney Opera House (Úc), Hà Anh Tuấn vừa đưa Sketch a Rose về TP.HCM trong 2 đêm 8, 9.3, phục vụ hàng chục ngàn khán giả. Chương trình do Viet Vision và Storii sản xuất, với sự đồng hành của The Global City, Menard Việt Nam, quy tụ dàn nhạc gần 150 nghệ sĩ: ban nhạc nhẹ Crystal Band, dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra, dàn hợp xướng Saigon Choir, nhóm bè Cadillac, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng và tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu.

Hà Anh Tuấn thăng hoa cùng Sketch a Rose ẢNH: ĐỘC LẬP

Lấy hình tượng chủ đạo là hoa hồng, phần lớn đêm nhạc tập trung vào các sáng tác mới mang màu sắc lãng mạn của nhiều tác giả được khán giả trẻ yêu thích, như Vũ. (Ta chào nhau), Trần Duy Khang (Địa đàng, Từ đống tro tàn), Vũ Cát Tường (Em), Hoàng Dũng (Vẹn nguyên)… Bên cạnh đó, sự xuất hiện của khách mời Quang Hùng MasterD cũng đã tạo thêm sự thu hút. Qua những bản phối của Nguyễn Hữu Vượng, các ca khúc này đã trở nên mới mẻ, sang trọng hơn.

Hiểu rằng khán giả cần thời gian để "ngấm" những ca khúc tương đối mới, Hà Anh Tuấn tinh tế đan xen cùng những khoảnh khắc xưa. Với sự xuất hiện của ca sĩ Lam Trường và những bản hit một thời như Tình thôi xót xa, Mưa phi trường, Katy Katy…, Hà Anh Tuấn bồi hồi nhớ thời Làn sóng xanh mà từ đó tình yêu âm nhạc trong anh đã đơm hoa kết trái. Trên sân khấu, anh gợi nhắc kỷ niệm về lần bạo gan đến phòng trà xin hát Tiễn bạn lên đường cùng đàn anh và bộc bạch không hiểu vì sao nhạc Việt thập niên 1990, 2000 bài nào cũng xuất sắc, chỉ cần cất giọng là đã thấy hay. Vì vậy mà khán giả đến với Sketch a Rose còn như được đi trên chuyến tàu thời gian với bao kỷ niệm.

Hà Anh Tuấn mời Yiruma biểu diễn Tháng mấy em nhớ anh? và Dear, Memory - ca khúc dành tặng cho anh

Sự xuất hiện của danh cầm Yiruma để lại xúc cảm khó quên. Khách mời đặc biệt đến từ Hàn Quốc đã biểu diễn 4 sáng tác, trong đó có River Flows in You và Kiss the Rain được nhiều khán giả VN yêu thích, khiến bao hồi ức theo về cùng tiếng đàn. Với Sketch a Rose, Kiss the Rain có thêm lời Việt và hơn thế nữa, cả hai còn kết hợp trong ca khúc được sáng tác riêng cho Hà Anh Tuấn: Dear, Memory. Sự xuất hiện và giao hòa này cho thấy tham vọng mang thế giới về VN của giọng ca Xuân thì.

Có thể nói Sketch a Rose không chỉ có những bản nhạc tình, mà có cả những chông gai và thử thách trên con đường hoa hồng mà ai cũng sẽ trải qua với những chiếc gai đâm ứa máu. Nhưng cuối chân trời luôn là vẻ đẹp, là ước mơ đã thành hiện thực trong thông điệp "tin vào hoa hồng". Có thể nói "thương hiệu" Hà Anh Tuấn không chỉ có câu chuyện âm nhạc cuốn hút mà còn là dòng chảy hoài niệm và lòng vững tin vào ngày sắp đến với hành trang là niềm tin và sự tử tế.

Đặc biệt, kết đêm diễn thứ 2, Hà Anh Tuấn gửi đến khán giả tin vui khi công bố: "Điểm đến cuối cùng của Sketch a Rose sẽ là Dolby Theatre, Hollywood, Mỹ vào tháng 10.2025".