Hà Anh Tuấn 'vẽ' gì ở bản 'phác thảo hoa hồng' hoành tráng tại TP.HCM?

Sketch a Rose tại The Global City, TP.HCM với quy mô hoành tráng Ảnh: Độc Lập

Đêm diễn đầu tiên của concert Sketch a Rose mở màn muộn gần 50 phút vì nhiều khán giả không thể vào sân khấu đúng giờ do khu vực The Global City (TP. Thủ Đức, TP.HCM) - nơi diễn ra concert của Hà Anh Tuấn - gần như kẹt cứng. Nam ca sĩ cho biết nhiều khán giả phải bỏ ô tô và đi bộ một khoảng cách xa để tham dự đêm nhạc.

Không chỉ là concert cá nhân, Hà Anh Tuấn "xây dựng" Sketch a Rose thành không gian nghệ thuật kết nối những tâm hồn nghệ sĩ Ảnh: Độc Lập

Khoảng 20 giờ 50, đêm diễn bắt đầu. Cũng như những concert khác, Hà Anh Tuấn và ê kíp luôn tạo được ấn tượng với những phần mở màn bất ngờ, choáng ngợp. Diễn ra tại TP.HCM, nơi anh sinh ra và lớn lên, trong không khí hướng đến những ngày lễ lớn, nam ca sĩ đã chọn mash-up 2 ca khúc của 2 thời kỳ, gồm Đêm thành phố đầy sao (Trần Long Ẩn) và Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ ( Hồ Tiến Đạt).

Sau đó chương trình bước vào phần chính, khi đúng như tên gọi, các bản tình ca lãng mạn đã được gửi đến khán giả. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi, nam ca sĩ cũng trình bày những bài hát mới trong album Sketch a Rose phát hành song song với đêm concert. Với đĩa nhạc mới, anh đã "đầu tư" hợp tác với nhiều nhạc sĩ tên tuổi và rất được yêu thích trong làng nhạc Việt hiện nay. Quen thuộc từ các concert trước đó có thể kể đến Hoàng Dũng (Vẹn nguyên), Trần Duy Khang - giọng ca chính của ban nhạc Chillies - với Địa đàng, Từ đống tro tàn và Vũ. (Ta chào nhau).

Hà Anh Tuấn thăng hoa trong concert quy tụ dàn nhạc với hơn 150 nghệ sĩ, gồm ban nhạc nhẹ - Crystal Band, dàn nhạc giao hưởng - Saigon Pops Orchestra, dàn hợp xướng Saigon Choir và nhóm bè Cadillac, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng Ảnh: Độc Lập

Giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em cũng hài hước "bật mí" những chuyện hậu trường của các ca khúc này. Chẳng hạn ca khúc của Hoàng Dũng từng được nam ca/nhạc sĩ trình bày cho Hà Anh Tuấn nghe, dự kiến đưa vào album đầu tay. Nhưng bởi lâu quá không thấy bài hát ra mắt nên anh đã nhắc lại và cuối cùng đã được Hoàng Dũng tặng lại.

Đêm nhạc cũng trình diễn những bài hát khác trong album, bao gồm các sáng tác mới của Thành Nghiệp (Khách thơ), Vũ Cát Tường (Em) cùng những bài hát đã phát hành trước đó, như Dear, Memory hợp tác cùng Yiruma hay Hoa hồng của Phan Mạnh Quỳnh. Trong đó, ca khúc Em từng dự kiến sử dụng trong đám cưới của Vũ Cát Tường nhưng cuối cùng lại "lọt vào tay" của Hà Anh Tuấn.

Quang Hùng Master.D cùng song ca bản hit Tình đầu quá chén với Hà Anh Tuấn Ảnh: Độc Lập

Khán giả đã có những giây phút bùng nổ với Hà Anh Tuấn và "anh hai" Lam Trường cùng loạt hit Ảnh: Độc Lập

Bên cạnh những ca khúc này, Sketch A Rose gây bất ngờ với các khách mời "chất lượng". Đại diện cho lớp trẻ, Quang Hùng Master.D cùng song ca bản hit Tình đầu quá chén với Hà Anh Tuấn. "Anh trai" này sau đó cũng "đổi hit" để thử sức trong Tháng tư là lời nói dối của em và Xuân thì. Có cách luyến láy đặc trưng, nam ca sĩ được "đàn anh" dành lời khen ngợi trong nhạc phẩm của Phan Mạnh Quỳnh.

Đầy sự hoài nhớ, khán giả đã có những giây phút bùng nổ với "anh hai" Lam Trường cùng loạt hit Ánh sáng đời tôi (Minh Châu), Katy Katy (Đức Trí). 2 bản hát chung gồm Mưa phi trường (Việt Anh) và Tình thôi xót xa (Bảo Chấn) cũng được khán giả cùng hòa ca.

Khoảnh khắc đến gần hơn cùng khán giả của mình... Ảnh: Độc Lập

Khách mời đặc biệt nhất của đêm diễn là Yiruma. Anh xuất hiện giản dị bên cây dương cầm, gây ấn tượng với 2 bản hit lớn được khán giả trong nước yêu thích là River Flows in You và Kiss the Rain. Đặc biệt, Hà Anh Tuấn cũng viết thêm lời Việt cho bài hát sau, mang đến sự mới lạ. Ngoài ra, danh cầm Hàn Quốc cũng thể hiện thêm 2 nhạc phẩm May Be và Reminiscent của mình.

Cũng như phần mở, Hà Anh Tuấn khép lại đêm diễn bằng sự bất ngờ, khi mash-up những bản hit một thời trích từ album đầu tay hợp tác cùng Phương Linh - Hát đôi. Ở đó khán giả đã được nghe lại những Thiên đường gọi tên, Yêu em và Cơn mưa tình yêu quen thuộc và đã trở thành những bản "karaoka quốc dân".

Hà Anh Tuấn luôn biết cách "biến" "sân chơi âm nhạc" của mình thành ký ức khó quên với những ai đồng hành Ảnh: Độc Lập

Với Sketch a Rose, nam ca sĩ đã mang đến những giây phút ấn tượng với các bản tình ca đã, đang và hứa hẹn sẽ ghi dấu ấn trong người hâm mộ. Bởi còn khá mới nên nhìn chung các ca khúc mới vẫn cần thời gian để khán giả quen dần, trong khi các ca khúc quen thuộc hơn và các khách mời đã làm rất tốt việc khuấy động sân khấu, để lại những hồi ức đẹp.

Trong đêm diễn hôm nay 9.3, Hà Anh Tuấn sẽ có thông báo quan trọng, hé lộ dự án tiếp theo của mình.