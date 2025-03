Danh cầm Yiruma: Khi gặp Hà Anh Tuấn tưởng như đã quen từ lâu

Chia sẻ về ca khúc kết hợp chung mang tên Dear, Memory đã phát hành trước đó, nhạc sĩ - nghệ sĩ dương cầm 47 tuổi cho biết nó không chỉ xuất phát từ ý tưởng của Hà Anh Tuấn khi nam ca sĩ ngỏ lời muốn có một sản phẩm chung, mà bản thân ông cũng muốn tự làm mới mình, khi từ trước đến nay chỉ quen sáng tác các bản khí nhạc trên piano.

Nghệ sĩ dương cầm Yiruma (trái) cùng đạo diễn Cao Trung Hiếu ẢNH: VIET VISION

Yiruma cho biết để có thể tạo ra sản phẩm đúng chất và phù hợp nhất, ông đã tìm hiểu về nam ca sĩ thông qua mạng internet, từ những ca khúc, album, màn trình diễn… để rồi càng lúc càng bị thu hút bởi giọng hát đặc biệt của Hà Anh Tuấn. Yiruma cũng bày tỏ rằng giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em đã mang đến cho ông một vài ý tưởng, một trong số đó là được hòa ca cùng khán giả, vì vậy ca khúc Dear, Memory ra đời với lời Việt do chính Hà Anh Tuấn chấp bút.

Nhớ lại cuộc gọi đầu tiên, Yiruma cho biết ông đã hỏi vì sao nam ca sĩ lại chọn kết hợp cùng với mình. Sau đó, ông được kể lại rằng khán giả VN, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X, đã lớn lên cùng âm nhạc của Yiruma qua các bản nhạc quen thuộc như Kiss the Rain, River Flows in You… dẫu có lúc họ không biết người nghệ sĩ đứng sau những nhạc phẩm đó là ai. "Điều này thật sự đã truyền cảm hứng cho tôi. Rất nhiều người khi gặp tôi cũng nói điều tương tự, và khi Hà Anh Tuấn đề cập đến điều đó, tôi thấy rất vinh dự và tự hào", nghệ sĩ dương cầm Yiruma bày tỏ.

Ông cũng nói thêm khi gặp nam ca sĩ lần đầu tiên, hai người đã ôm nhau rất chặt tưởng như đã gặp nhau từ lâu. Sau đó là buổi thu âm giọng hát ở Seoul, dù phải di chuyển hơn 5 giờ đồng hồ từ TP.HCM cũng như sức khỏe không ở trạng thái tốt nhất, nhưng Hà Anh Tuấn đã làm hết sức mình.

Yiruma cho biết vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng Hà Anh Tuấn trong các dự án sắp tới ẢNH: VIET VISION

Là một nghệ sĩ thường quen sáng tạo và trình diễn trong các không gian kín, Yiruma cho biết sự kiện ngoài trời với sức chứa hơn chục nghìn khán giả cũng khá thách thức đối với ông, vì có nhiều yếu tố chi phối, mà một trong số đó là chất lượng âm thanh. Nhưng bên cạnh đó khán giả có thể cảm nhận được mây, gió, trăng, bầu trời, tất cả cảnh đẹp xung quanh… và quan trọng nhất là âm nhạc được chơi trực tiếp. Ngoài ra, việc được tương tác trực tiếp với người nghe cũng là một ưu điểm khác, khiến nghệ sĩ sẽ thăng hoa hơn. Do đó, "ngoài chút ít những điều cần phải chú ý, thì âm nhạc vẫn vậy", Yiruma nói. Ông cho biết đang rất nóng lòng để được trình diễn.

Chia sẻ về các kế hoạch tương lai, Yiruma bật mí ông và Hà Anh Tuấn có kế hoạch cho ra mắt một phiên bản khác của Dear, Memory và tin rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho các dự án tiếp theo để nam ca sĩ có thể kết hợp với các nghệ sĩ Hàn Quốc khác. Khi được hỏi nếu có ca sĩ VN nào muốn kết hợp cùng thì ông có nhận lời không, Yiruma hài hước cho biết là "không", vì vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng Hà Anh Tuấn.