Hà Anh Tuấn hợp tác cùng danh cầm Yiruma trong concert mới

Trên trang cá nhân, Yiruma chia sẻ: "Tôi vô cùng háo hức khi được hợp tác cùng Hà Anh Tuấn trong dự án đặc biệt Sketch a rose. Đây sẽ là một hành trình đầy cảm xúc và khó quên dành cho tất cả những ai tham gia. Thật mong chờ khoảnh khắc cùng Hà Anh Tuấn mang đến màn trình diễn đặc biệt dành tặng quý khán giả". Về phần mình, giọng ca sinh năm 1984 cũng cho biết: "Việc kết hợp với huyền thoại âm nhạc Yiruma là một vinh dự đặc biệt. Những điều đẹp đẽ, lãng mạn và bất ngờ nhất xin được để dành cho concert sắp tới".

Poster giới thiệu chương trình ẢNH: V.V

Trong những năm qua, Hà Anh Tuấn không ngừng hiện thực hóa ước mơ mang nhạc Việt ra quốc tế bằng việc tổ chức show diễn tại những địa điểm đặc biệt cũng như hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Năm 2023, ở live concert Chân trời rực rỡ diễn ra tại Ninh Bình, anh đã mời Kitaro - nhà sản xuất âm nhạc Nhật Bản đoạt giải Grammy và có những ca khúc được phổ lời Việt từ lâu cũng như thường được sử dụng trong các chương trình thời trang.

Nghệ sĩ piano Yiruma

Hà Anh Tuấn Ảnh: V.V

Lần hợp tác này, Yiruma cũng là cái tên không mấy xa lạ với khán giả VN thế hệ 8X, 9X ghi dấu qua phong cách âm nhạc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại với những bản piano bất hủ như Kiss the rain, First love, River flows in you… Nam danh cầm từng đến VN trình diễn vào năm 2017 trong khuôn khổ 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn.