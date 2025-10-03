Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm, khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba suốt 65 năm qua luôn bền chặt, trở thành biểu tượng tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Ông nhấn mạnh nhân dân Việt Nam, trong đó có TP.HCM luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của cố Chủ tịch Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang đối mặt gợi nhớ thời điểm Việt Nam hơn 40 năm trước. "Chúng tôi từng lo lắng điều này, nhưng đã thành công bước đầu với lý lẽ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chỉ có ý nghĩa khi cuộc sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gặp gỡ các lãnh đạo trong đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Cuba ẢNH: NGUYÊN VŨ

Lãnh đạo TP.HCM nhận định Cuba đã có những định hướng đúng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt chú trọng lương thực, năng lượng. TP.HCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để Cuba có thể chủ động sản xuất lúa gạo năng suất cao.

Về thu hút đầu tư, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng để nâng cao hiệu quả, Cuba cần tiếp tục mở rộng các điều kiện và chính sách nhằm thu hút thêm nhà đầu tư, trước hết là hỗ trợ các doanh nghiệp hiện đang hoạt động đạt được thành công và phát triển bền vững.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định: "TP.HCM cam kết sẽ tích cực tham gia thúc đẩy hợp tác với Cuba, trong đó có lĩnh vực đầu tư trong thời gian tới".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong xây dựng và phát triển đất nước, đưa TP.HCM trở thành đầu tàu kinh tế. Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam, ông Esteban Lazo Hernandez khẳng định đây là nguồn cổ vũ lớn đối với sự nghiệp cách mạng Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thông tin về những khó khăn hiện tại, song nhấn mạnh các chính sách mà Cuba đang triển khai nhằm ổn định, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời rất coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam, nhất là quá trình đổi mới. Ông cũng đánh giá cao các nghị quyết, dự án luật mà Đảng và Quốc hội Việt Nam ban hành, cho rằng đó là bài học quý để Cuba áp dụng vào thực tiễn.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ tích cực tham gia hợp tác với Cuba trong thời gian tới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Quốc hội Cuba mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ở TP.HCM, tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ sinh học, y tế và năng lượng tái tạo.

Nhân dịp này, ông Esteban Lazo Hernandez cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã phát động chương trình "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trong năm 2025, đồng thời khẳng định là nghĩa cử cao đẹp giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, thiên tai.