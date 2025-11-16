Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM xử lý thiếu niên 'diễn xiếc' khi lái xe trên song hành cao tốc

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/11/2025 17:42 GMT+7

Cơ quan chức năng xác định nam thiếu niên 16 tuổi chạy xe máy trên song hành đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có hành động 'diễn xiếc' gây nguy hiểm và mất an ninh trật tự công cộng.

Liên quan vụ TP.HCM: Xác minh clip nam thanh niên diễn xiếc khi lái xe trên song hành cao tốc, ngày 16.11, Công an phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý Lê Quốc Thái (16 tuổi).

Công an TP.HCM xử lý thiếu niên 'diễn xiếc' khi lái xe trên song hành cao tốc- Ảnh 1.

Đoạn clip ghi cảnh thiếu niên diễn xiếc khi lái xe trên song hành cao tốc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thái bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc vào ngày 13.11 sau khi đoạn clip ghi lại cảnh Thái vừa lái xe máy vừa "diễn xiếc" trên song hành đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức cũ.

Theo đoạn clip và lời khai của Thái, cơ quan công an xác định, lúc 0 giờ 15 ngày 12.11, Thái chạy xe máy hiệu Wave biển số 60M9-0265 trên đường song hành.

Tại đây, Thái nằm sấp, thân duỗi dài trên yên xe, chân đưa thẳng ra phía sau, 2 tay vươn ra nắm chặt tay lái. Sau đó, Thái đổi tư thế, ngồi về sau yên xe, chân gác về trước, thân người vẫn ép sát theo chiều xe, tạo thành tư thế "núp gió". Có lúc xe chạy tốc độ nhanh, lắc lắc như sắp đổ nhào.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Thái là vô cùng nguy hiểm và gây mất an ninh trật tự trên đường giao thông công cộng.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Thái theo quy định.

Công an TP.HCM xử lý thiếu niên 'diễn xiếc' khi lái xe trên song hành cao tốc- Ảnh 2.

Cảnh thiếu niên diễn xiếc khi lái xe trên song hành cao tốc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

TP.HCM: Xác minh clip nam thanh niên 'diễn xiếc' khi lái xe trên song hành cao tốc

Đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường Bình Trưng (trước đây là phường An Phú, thành phố Thủ Đức) là tuyến đường chạy song song với đoạn đường dẫn vào cao tốc, nằm phía bên phải theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. 

Tuyến có điểm đầu tại nút giao An Phú (giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định) và kết nối liên thông với các trục đường lớn như Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Thị Định và Vành đai 2.

Dự án có chiều dài gần 4 km, mặt cắt rộng khoảng 20 m với 4 làn xe, được khởi công từ năm 2017, đến tháng 9.2023 thì thông xe, giúp giảm đáng kể áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM, đặc biệt là tại nút giao An Phú vốn thường xuyên ùn tắc.

