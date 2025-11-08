Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm

Đỗ Trường - Trần Duy Khánh
08/11/2025 12:38 GMT+7

Trong lúc ôm cua rẽ phải vào quốc lộ 1K, xe đầu kéo đã cuốn xe máy vào gầm. Tai nạn khiến một phụ nữ và một trẻ em tử vong thương tâm, người đàn ông lái xe máy bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 10 giờ sáng 8.11, trên quốc lộ 1K đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ). 

Cú va chạm giữa xe đầu kéo biển số 61H-145xx và xe máy biển số 61D2- 089.xx đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

TP.HCM: Tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: D.K

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng từ Bình Dương cũ về quốc lộ 1K). Khi đến ngã tư, tài xế cho xe rẽ phải vào quốc lộ 1K. Thời điểm này, xe đầu kéo đã va chạm với xe máy do người đàn ông cầm lái, đang chở theo 1 phụ nữ và 1 trẻ em.

Xe máy và người đàn ông bị xe đầu kéo ủi lên phía trước; 2 người còn lại bị cuốn vào gầm, bị bánh xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm- Ảnh 2.

CSCT có mặt tại hiện trường điều tra vụ tai nạn

ẢNH: D.K

Nhận được tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn.

TP.Huế: Nữ sinh viên tử vong khi trên đường đi làm thêm bị tai nạn do mưa gió

TP.Huế: Nữ sinh viên tử vong khi trên đường đi làm thêm bị tai nạn do mưa gió

Trên đường từ nhà ở P.Kim Trà vào trung tâm TP.Huế để làm thêm, nữ sinh viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) không may bị tai nạn giao thông do mưa gió gây ngã xe máy, tử vong tại chỗ.

