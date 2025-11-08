TP.HCM: Tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 10 giờ sáng 8.11, trên quốc lộ 1K đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ).

Cú va chạm giữa xe đầu kéo biển số 61H-145xx và xe máy biển số 61D2- 089.xx đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: D.K

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng từ Bình Dương cũ về quốc lộ 1K). Khi đến ngã tư, tài xế cho xe rẽ phải vào quốc lộ 1K. Thời điểm này, xe đầu kéo đã va chạm với xe máy do người đàn ông cầm lái, đang chở theo 1 phụ nữ và 1 trẻ em.

Xe máy và người đàn ông bị xe đầu kéo ủi lên phía trước; 2 người còn lại bị cuốn vào gầm, bị bánh xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ.

CSCT có mặt tại hiện trường điều tra vụ tai nạn ẢNH: D.K

Nhận được tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn.