TP.HCM: Trộm chó bỏ lại ô tô có cả biển số xanh để thoát thân

Đỗ Trường
Đỗ Trường
07/11/2025 11:57 GMT+7

Bị truy đuổi ráo riết, nhóm trộm chó đi xe ô tô 7 chỗ ngồi đã bỏ xe chạy thoát thân. Công an đã tìm thấy trên xe nhiều loại biển số, trong đó có cả biển số xanh và bình xịt hơi cay, súng điện…

Rạng sáng 7.11, Công an xã Minh Thạnh (TP.HCM) triệt phá một vụ trộm chó, thu giữ 4 con chó, cùng 1 ô tô 7 chỗ ngồi, nhiều loại biển số (nghi biển giả, trong đó có cả biển số xanh) và 2 bình xịt hơi cay, nhiều loại súng điện

TP.HCM: Trộm chó bỏ lại xe ô tô có cả biển số xanh để thoát thân - Ảnh 1.

Công an phát hiện trên xe của trộm chó có cả biển số xanh

ẢNH: Đ.X

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 7.11, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Minh Thạnh (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ), TP.HCM, lực lượng công an đã phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ ngồi mang biển số 61A - 417.xx có biểu hiện bất thường, nghi của các đối tượng trộm chó nên tiến hành theo dõi.

Khi đến khu vực dân cư có nhiều chó chạy rông ngoài đường, nhóm trộm chó đã dừng xe và sử dụng súng điện để bắn trộm. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi gần đến khu vực xã Chơn Thành (Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai), nhóm trộm chó lao xe vào vườn cây bên đường, rồi bỏ chạy thoát thân.

TP.HCM: Trộm chó bỏ lại xe ô tô có cả biển số xanh để thoát thân - Ảnh 2.

Nhóm trộm chó bỏ lại xe ô tô để thoát thân

ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra nhanh trên chiếc xe Innova, ngoài các vật chứng nêu trên, nhóm trộm chó còn sử dụng cả ớt bột, những mảnh thép hình thoi… nhằm chống trả lại sự truy bắt của lực lượng chức năng và người dân.

Hiện Công an xã Minh Thạnh đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra, truy bắt các nghi phạm.

