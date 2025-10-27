Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Tái diễn nạn rải đinh quốc lộ 1K, công an kêu gọi người dân tố giác

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/10/2025 12:54 GMT+7

Tái diễn nạn rải đinh trên quốc lộ 1K, đoạn giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới (phường Đông Hòa, TP.HCM); cơ quan công an kêu gọi người dân tố giác tội phạm.

Ngày 27.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết qua tuần tra của lực lượng chức năng cũng như phát hiện của người dân ở khu vực quốc lộ 1K, thì nạn rải đinh trên tuyến đường này tiếp tục tái diễn trong thời gian gần đây. Nhiều mảnh đinh thép có dạng hình thoi sắc nhọn được phát hiện nằm ngổn ngang trên mặt đường.

Sau khi phát hiện, các tổ công tác của CSGT đã tổ chức cho xe hút đinh để dọn dẹp khu vực bị rải đinh và đã thu giữ nhiều loại mảnh đinh, dị vật phát hiện trên đường. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn.

TP.HCM: Tái diễn nạn rải đinh quốc lộ 1K, công an kêu gọi người dân tố giác- Ảnh 1.

Xe hút đinh trên quốc lộ 1K

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phòng CSGT cho biết hành vi rải đinh, rải thép sắc nhọn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Đã có nhiều vụ xe máy cán phải đinh gây nổ lốp, mất lái, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm cho cộng đồng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác.

Lực lượng CSGT đã tích cực tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1K, đường Mỹ Phước Tân Vạn và phối hợp với công an các phường dọc tuyến đường tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở sửa chữa, vá vỏ xe, yêu cầu ký cam kết không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh.

TP.HCM: Tái diễn nạn rải đinh quốc lộ 1K, công an kêu gọi người dân tố giác- Ảnh 2.

Nhiều loại đinh thu được từ xe hút đinh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bên cạnh đó, nhiều nhóm người dân và các tổ chức thiện nguyện tại khu vực cũng đã chủ động tổ chức hút đinh, thu gom kim loại trên đường để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước tình trạng tái diễn nạn rải đinh như hiện nay, công an kêu gọi người dân khi lưu thông qua khu vực này cần hết sức cảnh giác, đi đúng phần đường, chú ý quan sát mặt đường. Đồng thời, khi phát hiện khu vực có đinh hoặc vật nhọn nghi vấn, hãy báo ngay cho CSGT, công an phường hoặc chính quyền địa phương gần nhất.

TP.HCM: Tái diễn nạn rải đinh quốc lộ 1K, công an kêu gọi người dân tố giác- Ảnh 3.

Nhóm tình nguyện hút đinh trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nếu phát hiện, ghi nhận được hình ảnh, thông tin, đặc điểm đối tượng rải đinh, hãy cung cấp ngay cho cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an khuyến khích người dân, đặc biệt là các nhóm thiện nguyện hút đinh, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn trên tuyến đường.

