Khởi tố nhóm bị can chuyên dùng ô tô đi trộm chó

Ngày 24.12, Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 bị can về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Nguyễn Văn Dĩnh (45 tuổi, H.Kim Động, Hưng Yên); Nguyễn Thanh Gấm (39 tuổi), Võ Chiến Thắng (34 tuổi, cùng ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Khánh, 39 (tuổi H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Cụ thể các bị can nói trên có liên quan đến nhiều vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ ẢNH: T.N

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an H.Gò Dầu phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên trộm chó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh rồi mang đến tập kết tại căn nhà hoang thuộc xã Đôn Thuận, TX.Trảng Bàng, rồi dùng xe tải chở sang tỉnh khác tiêu thụ.



Các bị can vừa bị Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) khởi tố ẢNH: T.N

Tối ngày 22.12, Công an H.Gò Dầu phối hợp cùng Công an TX.Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đột kích tại khu vực ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, TX.Trảng Bàng bắt quả tang Dĩnh đang thu mua chó trộm từ các bị can Gấm, Thắng, Khánh.

Một vụ trộm chó tại P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 12.12 được camera an ninh ghi lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ô tô con; 2 xe ô tô tải; 2 bộ dụng cụ bắn chó (súng điện tự chế) kết nối với bình ắc quy; 20 cây đinh sắt (loại tam giác); 1 cân đồng hồ và hơn 37 triệu đồng tiền mặt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hàng đêm từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, Thắng, Gấm đi xe ô tô gắn biển số giả trên các tuyến đường ở TX.Hòa Thành, H.Tân Biên, H.Tân Châu (Tây Ninh), còn Khánh đi hướng H.Gò Dầu, TX.Trảng Bàng. Các bị can thường tìm những nhà dân nuôi chó thả bên ngoài rồi dùng súng bắn điện để bắt chó, mỗi đêm trộm hàng chục con chó. Sau đó đưa về tập kết ở ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, TX.Trảng Bàng bán lại cho Dĩnh với giá 400 nghìn đồng/1 con, thu lợi từ 4 đến 6 triệu đồng.

Tiếp đó, Dĩnh thu gom chó đưa lên xe tải chở qua tỉnh Bình Dương bán lại cho những người khác, thu lợi từ 4 đến 8 triệu đồng.