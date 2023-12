CSGT truy đuổi hơn 6 km bắt kẻ trộm chó ở Bình Phước

Ngày 20.12, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Bùi Công Kiên (31 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, H.Bù Đăng) khi người này vừa thực hiện hàng loạt vụ trộm chó.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Đồng Phú tuần tra trên quốc lộ 14, khi đến đoạn thuộc thôn 5, xã Đức Liễu thì phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy chở một bao tải di chuyển hướng từ TP.Đồng Xoài đi Đắk Nông có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Bùi Công Kiên cùng tang vật bị công an bắt giữ HG

Khi thấy lực lượng công an, 2 người này đã tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng phải dùng ô tô truy đuổi hơn 6 km. Khi xe máy của 2 nghi can trộm chó loạng choạng, ngã xuống đường, cả 2 tiếp tục bỏ xe chạy bộ vào các đoạn đường vắng hòng tẩu thoát. Tổ công tác sau đó đã vây bắt được Bùi Công Kiên, sau khoảng 400 m chạy bộ truy đuổi. Nghi can đi cùng Kiên đã tẩu thoát.

Dao, súng điện tự chế và bình xịt hơi cay bị công an thu giữ H.G

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong bao tải có 4 con chó với tổng trọng lượng khoảng 60 kg, 1 súng điện tự chế, 1 dao phát cùng 2 bình xịt hơi cay.

Khai thác nhanh, Kiên khai nhận số chó trên do Kiên cùng đồng bọn vừa bắt trộm tại địa bàn 2 xã Đức Liễu và Thống Nhất (H.Bù Đăng) và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.