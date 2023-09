Bình Dương: Tạm giữ 2 nghi can lái ô tô đi trộm chó, chống trả công an

Ngày 5.9, Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự Tạ Minh Tân (35 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Đặng Hữu Thức (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm chó, chống trả lực lượng công an khi bị truy đuổi.

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, tổ tuần tra thuộc Công an P.Khánh Bình (TP.Tân Uyên) phát hiện 1 nhóm người đi ô tô, đang dùng súng điện tự chế bắn trộm chó tại đoạn đường Khánh Bình 06 (thuộc khu phố Khánh Tân, P.Khánh Bình) nên đã phối hợp Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an TP.Tân Uyên vây bắt.

Thức và Tân tại cơ quan công an CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Khi phát hiện bị lực lượng công an, tài xế đã tăng ga bỏ chạy về hướng TP.Thuận An. Quá trình truy đuổi, những người trên xe đã manh động, dùng bình xịt hơi cay, súng điện tự chế bắn vào lực lượng công an, sau đó tiếp tục rải đinh sắt tự chế xuống đường làm cho 1 xe máy bị bể bánh.

Sau khoảng 15 km truy bắt, đến đoạn đường thuộc P.Thuận Giao (TP.Thuận An), ô tô của nhóm người này bị mất lái, đâm vào tường của một công ty. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Tân và Thức cùng toàn bộ tang vật gồm: 1 ô tô, bột ớt, súng bắn điện tự chế, 6 con chó cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật công an thu giữ CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Qua làm việc, Tân và Thức khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi bắt trộm chó của người dân. Được biết, Tân từng có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản. Thức cũng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Hiện Công an TP.Tân Uyên đang tiếp tục truy bắt nghi can còn lại trong nhóm trộm chó.