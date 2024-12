Bắt quả tang 15 người đang livestream bán thuốc

Ngày 13.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự 15 nghi phạm để điều tra về hành vi bán thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, ngày 26.11, lực lượng của Công an TX.Nghi Sơn bắt quả tang Nguyễn Văn Anh (27 tuổi, ngụ P.Hải Thượng, TX.Nghi Sơn) và 14 người khác (chữa rõ danh tính) đang livestream bán thuốc đông y tại nhà riêng của Nguyễn Văn Anh.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ hơn 20.000 hộp thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, đều là thuốc đông y và thực phẩm chức năng mang nhiều nhãn mác khác nhau, như: cao viên khớp bách thảo, cao bôi an trĩ vương, cao bôi tiêu trĩ vương, an khớp đan, phục cốt thanh, viên xương khớp ĐB...

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TX.Nghi Sơn xác định, Nguyễn Văn Anh là người cầm đầu thiết lập mô hình livestream để bán các loại thuốc đông y chuyên chữa trị xương khớp, đường tiêu hóa và nhiều loại thực phẩm chức năng.

Để có hàng rao bán, Nguyễn Văn Anh đặt mua nhiều loại thuốc dạng viên không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng xã hội, sau đó tự đóng gói, in nhãn mác thành các loại thuốc chữa bệnh về xương khớp, đường tiêu hóa và thực phẩm chức năng để bán cho người dân thông qua các buổi livestream.

Cũng theo điều tra của Công an TX.Nghi Sơn, tháng 4.2024, Nguyễn Văn Anh đã câu kết với 2 người dân ở H.Thiệu Hóa và H.Quảng Xương (Thanh Hóa) livestream bán các loại thuốc đông y, thực phẩm chức năng đều không rõ nguồn gốc cho hơn 3.000 người dân trên cả nước, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.