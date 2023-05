Thượng tá Lê Ngọc Anh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17.5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm thượng tá Lê Ngọc Anh (48 tuổi), Trưởng công an TP.Thanh Hóa giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng thượng tá Lê Ngọc Anh (mặc quân phục màu trắng) CÔNG AN THANH HÓA

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định bổ nhiệm cho thượng tá Lê Ngọc Anh.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tính đến khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thượng tá Lê Ngọc Anh đã có 28 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đã trải qua nhiều vị trí, đơn vị công tác khác nhau, và luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Ngọc Anh từng giữ chức Phó trưởng Công an TP.Thanh Hóa; và được bổ nhiệm làm Trưởng công an TP.Thanh Hóa từ tháng 7.2019.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Phú Hà nói việc thượng tá Lê Ngọc Anh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa là sự kiện rất có ý nghĩa đối với Công an tỉnh Thanh Hóa; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình thượng tá Lê Ngọc Anh, và là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.