Thời sự

TP.Huế: Nữ sinh viên tử vong khi trên đường đi làm thêm bị tai nạn do mưa gió

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/11/2025 16:55 GMT+7

Trên đường từ nhà ở P.Kim Trà vào trung tâm TP.Huế để làm thêm, nữ sinh viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) không may bị tai nạn giao thông do mưa gió gây ngã xe máy, tử vong tại chỗ.

Trưa nay 5.11, lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) đã đến nhà N.T.P.N (20 tuổi, nữ sinh viên năm 2 của trường này) để thăm viếng, động viên gia đình sau khi N. tử vong vì tai nạn giao thông.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: N.X

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng nay 5.11, N. điều khiển xe máy đi từ nhà ở P.Kim Trà (TP.Huế) vào khu vực nội đô để làm thêm.

Thời điểm này, khu vực TP.Huế có mưa. Khi N. đến gần cổng làng La Chữ, P.Kim Trà (cách nhà gần 1 km) thì gặp gió mạnh, khiến áo mưa bay che mặt, làm khuất tầm nhìn, khiến N. bị ngã xe, lao xuống mương nước ven đường.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh này tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Mưa lớn đã khiến một đoạn trên đường Hồ Chí Minh (địa phận xã A Lưới 1, TP.Huế) bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng tá đất đá từ núi đổ xuống đường khiến giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

