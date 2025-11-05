TP.Huế: Nữ sinh viên tử vong khi trên đường đi làm thêm bị tai nạn do mưa gió

Trưa nay 5.11, lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) đã đến nhà N.T.P.N (20 tuổi, nữ sinh viên năm 2 của trường này) để thăm viếng, động viên gia đình sau khi N. tử vong vì tai nạn giao thông.



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: N.X

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng nay 5.11, N. điều khiển xe máy đi từ nhà ở P.Kim Trà (TP.Huế) vào khu vực nội đô để làm thêm.

Thời điểm này, khu vực TP.Huế có mưa. Khi N. đến gần cổng làng La Chữ, P.Kim Trà (cách nhà gần 1 km) thì gặp gió mạnh, khiến áo mưa bay che mặt, làm khuất tầm nhìn, khiến N. bị ngã xe, lao xuống mương nước ven đường.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh này tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.