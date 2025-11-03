Công an TP.Huế vượt lũ đưa 2 người dân đi cấp cứu kịp thời

Khoảng 9 giờ sáng nay 3.11, Công an P.Phú Xuân nhận được điện thoại của người nhà chị Trần Thị Ngọc Nhi (24 tuổi, trú tại đường Phùng Khắc Khoan, P.Phú Xuân) cho biết chị Nhi mang thai ở tuần thứ 39, đang chuyển dạ, chuẩn bị sinh nhưng khu vực bị ngập sâu, không thể di chuyển.



Công an P.Phú Xuân kịp đưa sản phụ đi cấp cứu ẢNH: TRẦN HỒNG

Ngay sau khi nhận được thông tin, trong điều kiện thời tiết mưa lớn, nhiều tuyến đường bị chia cắt, lực lượng Công an P.Phú Xuân đã khẩn trương đến hiện trường, sử dụng xuồng nhỏ tiếp cận ngôi nhà và đưa sản phụ ra khỏi khu vực ngập sâu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, chị Nhi đã được chuyển lên xe cấp cứu và đưa đến bệnh viện.

Công an P.Hương Trà đưa cụ bà đi cấp cứu ẢNH: TRẦN HỒNG

Cũng trong sáng nay, Công an P.Hương Trà nhận được tin báo của người dân về bà Hoàng Thị Noãn (85 tuổi, sống neo đơn) bị ngã, cần đi cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng chuyên trách đã vượt lũ, tiếp cận nhà bà Noãn để đưa bà đi cấp cứu.

Nhờ sự có mặt nhanh chóng của lực lượng công an, bà Noãn đã được đưa đến Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 kịp thời. Hiện bà đang được các bác sĩ điều trị và theo dõi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mưa lớn kéo dài từ chiều 2.11 đến sáng nay 3.11 khiến nước lũ trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, vượt mức báo động 3, gây ngập lụt cục bộ ở TP.Huế. Chính quyền khuyến cáo người dân cần theo dõi và có biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.