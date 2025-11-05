Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc khiến QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Lâm Viên
Lâm Viên
05/11/2025 08:25 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) giữa xe đầu kéo và xe tải xảy ra trong đêm 4.11 khiến QL20 bị ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ.

Sáng 5.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc xảy ra khoảng 21 giờ 50 đêm 4.11, tại Km99+200 QL20.

Thời điểm này, xe đầu kéo BS 50H-455.xx kéo theo rơ moóc do ông V.V.T điều khiển, lưu thông hướng Lâm Đồng đi TP.HCM, bất ngờ lật ngang sang trái, đâm trực diện vào đầu xe tải BS 49C-170.xx do tài xế C.H.C (ở Gia Lai) cầm lái, đang di chuyển theo hướng ngược lại lên đèo.

Tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc QL20 giao thông ách tắc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc tối 4.11

ẢNH: CTV

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng, chắn ngang đường khiến giao thông trên QL20 bị tê liệt hơn 1 giờ. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng CSGT Trạm Madagui (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã khẩn trương đến hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp lực lượng cứu hộ giải tỏa phương tiện bị tai nạn, đảm bảo an toàn cho các xe đang di chuyển trên và dưới chân đèo Bảo Lộc.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, giao thông qua đèo Bảo Lộc đã được khôi phục bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

