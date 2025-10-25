Hai vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây

Khoảng 0 giờ ngày 25.10, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn Km144 (thuộc xã Tuy Phong, Lâm Đồng), khi xe khách giường nằm bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Theo thông tin ban đầu, xe khách BS 50H-727.XX lưu thông hướng nam - bắc bất ngờ lao vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, tài xế bị kẹt trong cabin. Sau khi được lực lượng cứu hộ giải cứu, tài xế may mắn chỉ bị xây xước nhẹ. Rất may không có người khác bị thương.

Tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin, được giải cứu ra ngoài ẢNH: T.X

Ngay sau tai nạn, lực lượng CSGT thuộc Đội 6 (Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến đường nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng từ xa, điều tiết các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Chợ Lầu - Hải Ninh, tránh ùn tắc kéo dài trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24.10, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Km33 qua xã Tân Minh, Lâm Đồng (giáp ranh tỉnh Đồng Nai), cũng xảy ra vụ xe tải tông vào đuôi xe tải khác chạy cùng chiều. Vụ việc khiến hai xe hư hỏng nặng, rất may không có thương vong.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tục xảy ra tai nạn, do xe sau tông vào xe trước ẢNH: T.X

Cả hai vụ việc đều xảy ra trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế, trong khi nhiều đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây vẫn chưa có hệ thống chiếu sáng. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông khi lưu thông vào ban đêm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt thận trọng khi lưu thông ban đêm qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Thời gian gần đây, trên hai tuyến cao tốc này liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNGT, phần lớn do xe sau không giữ khoảng cách an toàn, tông vào đuôi xe trước, để lại hậu quả nghiêm trọng.