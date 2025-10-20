Lật xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hàng hóa văng khắp đường

Chiều 20.10, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Sông Lũy (Lâm Đồng), xảy ra vụ lật xe tải khiến hàng chục bao hàng hóa văng tung tóe khắp mặt đường. Sự cố này gây ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ.

Hiện trường vụ lật xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: H.Q.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe tải thùng đông lạnh mang biển số tỉnh An Giang, lưu thông theo hướng Phan Thiết - Khánh Hòa. Khi đến Km 187 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì phương tiện gặp sự cố, tông mạnh vào dải phân cách cứng.

Vụ va chạm khiến nhiều tấm phân cách bị đẩy ngã ra đường, xe tải bị lật nghiêng, phần thùng đông lạnh vỡ toang, hàng hóa rơi vương vãi khắp nơi.

Vụ tai nạn khiến hàng chục bao hàng rơi ra đường, vung vãi khắp mặt cao tốc ẢNH: H.Q.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến đã nhanh chóng có mặt. Các cán bộ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp lực lượng cứu hộ để cẩu phương tiện gặp nạn.

Lực lượng chức năng đang giải phóng hiện trường trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chiều nay

ẢNH: H.Q.

Do xe tải bị lật chắn gần hết làn đường, một chiều cao tốc không thể lưu thông, gây ùn tắc kéo dài.

Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ lật xe tải nói trên và dọn dẹp hàng hóa, giao thông mới được khôi phục.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi vào vận hành từ 3 năm trước nhưng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng gây thương vong.