Lâm Đồng: Bắt giữ chồng cũ nạn nhân trong vụ ‘tra tấn em dâu để trừ tà’

Liên quan vụ "tra tấn em dâu để trừ tà”, chiều 23.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tự Tín để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Đây là diễn biến mới nhất sau khi TAND tỉnh Lâm Đồng trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án từng gây chấn động người dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận cũ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 4.12.2023 đến 15.4.2024, cho rằng chị Trần Thị Bích D. (33 tuổi) “bị nhiễm tà ma”, Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị chồng của chị D.) đã khóa cửa nhà, thuê người canh giữ, không cho nạn nhân ra ngoài căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết cũ) để thực hiện việc gọi là “trừ tà”.

Chị Trần Thị Bích D. bị 2 chị gái của chồng cũ nhốt, tra tấn dã man

ẢNH: Q.H

Hai người này đã trả công cho Nguyễn Hồng Tâm 2 triệu đồng và cho con rể là Trần Hữu Tình 4,9 triệu đồng để thay nhau canh giữ nạn nhân.

Đến ngày 18.4.2024, chị Trần Thị Bích D. trốn thoát và đến công an trình báo sự việc. Sau đó, ngày 1.5.2024, Nguyễn Hồng Tâm và Trần Hữu Tình ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Đến 9.6.2024, Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố, bắt tạm giam hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm. Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hung khí, hình nhân bằng giấy, dây thừng, búa tạ cùng các con dấu có dòng chữ “Cửu thiên huyền nữ”.

Cơ quan công an bắt giam bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị chồng cũ của chị D.) để phục vụ công tác điều tra ẢNH: TƯ LIỆU

Quá trình điều tra mở rộng, chị D. khai trong thời gian bị giam giữ, chị còn bị Nguyễn Tự Tín (chồng cũ của chị) cùng các chị của ông Tín dùng tay, chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ... đánh đập, gây thương tích ở vùng mặt, ngực và bộ phận sinh dục với lý do “trừ tà”. Kết quả giám định cho thấy chị D. bị gãy xương chính mũi, gãy hai xương sườn, tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.

Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hoài Diễm trong vụ án ẢNH: TƯ LIỆU

Hội đồng xét xử nhận định, ngoài hành vi giữ người trái pháp luật, một số người còn có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích và đồng phạm giúp sức. Trong đó ông Nguyễn Tự Tín được xác định là một trong những người giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo trong vụ án.

Vụ án "tra tấn em dâu để trừ tà” đang được tiếp tục điều tra bổ sung.