Bình Thuận: Bắt giam các bị can tra tấn em dâu để 'trừ tà'

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Thị Hoài Diễm, Nguyễn Thị Ngọc Lan; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tự Tín, Trần Hữu Tình và Nguyễn Hồng Tâm (tất cả các bị can đều là chị em trong một gia đình, ngụ xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đây là diễn biến mới nhất của vụ "cả nhà tra tấn em dâu để trừ tà" xảy ra tại P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết (BáoThanh Niên đã đưa tin).

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm bị can này có nhiều mối quan hệ phức tạp; có biểu hiện chống đối, không khai báo, không hợp tác với cơ quan công an khi được triệu tập lấy lời khai.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chị Trần Thị Bích D. (33 tuổi, ngụ xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết) được gia đình đưa đến cơ quan công an tố cáo các bị can nói trên (đều là người nhà chồng cũ của chị D. Chị D.) nhốt chị D. trong căn nhà ở P.Phú Thủy, tra tấn dã man nhiều tháng, gây thương tích khắp thân thể. Giám định ban đầu cho thấy chị D. bị gãy xương sườn, chấn thương đốt sống cổ, ngực, tay chân bầm tím, dập cơ.



Theo điều tra ban đầu, toàn bộ những cuộc tra tấn, đánh đập dã man chị D. xảy ra tại nhà riêng của người chồng cũ của chị (ở P.Phú Thủy).



Chị D. và Nguyễn Tự Tín kết hôn với nhau từ năm 2014, có 3 người con, cùng chung sống ở xã Thiện Nghiệp. Sau đó gia đình chồng chị D. chuyển về P.Phú Thủy sinh sống. Tháng 12.2023, vợ chồng chị D. ly hôn, nhưng chị D vẫn ở lại nhà chồng để chăm sóc 3 đứa con.

Từ lúc ly hôn, gia đình chồng thay ổ khóa, thu điện thoại không cho chị D. ra ngoài, không cho liên hệ với người thân, bạn bè bên ngoài xã hội.

Kể từ đó, những người thân trong gia đình chồng chị D. bắt đầu hành hạ, tra tấn chị như thời trung cổ, thậm chí bắt ăn chất thải, với lý do mà nhà chồng chị nói là để "trừ tà".



Gia đình chồng còn bắt chị viết giấy cam kết "đã dùng bùa ngải để hãm hại gia đình chồng, đã trộm cắp tiền và… ngoại tình".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết kiểm tra căn nhà của gia đình các bị can ở P.Phú Thủy. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết thụ lý, điều tra và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án này.