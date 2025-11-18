Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nối lại cẳng tay cho bệnh nhân bị tai nạn lao động

Lê Cầm
Lê Cầm
18/11/2025 13:05 GMT+7

Anh T.V.B (35 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) trong lúc điều khiển chiếc máy sấy công nghiệp thì vô tình bị máy cuốn đứt gần lìa cẳng tay bên phải.

Ngay khi xảy ra tai nạn, các đồng nghiệp gần đó đã vội vã chạy đến, băng bó vết thương tạm thời và nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cấp cứu. Anh B. nhập viện trong tình trạng đau nhức cánh tay, cẳng tay, choáng váng, kiệt sức do mất máu nhiều.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ đánh giá 1/3 dưới cẳng tay phải bị đứt lìa, chỉ còn một phần da ở mặt trong của cẳng tay, vị trí tổn thương nằm ở vùng chuyển tiếp giữa gân và cơ. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức cấp cứu mất máu cho bệnh nhân, chụp X-quang và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ khẩn cấp để phẫu thuật vi phẫu nối cẳng tay.

Chạy đua thời gian để nối lại cẳng tay cho bệnh nhân

Trong quá trình mổ, qua thám sát vết thương, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tổn thương gãy hở đầu dưới xương quay và mỏm trâm trụ, kèm tình trạng trật khớp cổ tay và đứt gần như toàn bộ hệ thống gân duỗi cổ tay, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Đối với những trường hợp đứt lìa chi thể, thời gian là yếu tố then chốt quyết định thành công của ca mổ, bởi mỗi phút trôi qua, khả năng cứu sống mô và mạch máu lại giảm đi. Vì thế, việc ưu tiên lúc này là phải nhanh chóng khâu nối để phục hồi các mô quan trọng như gân, cơ, mạch máu, thần kinh nhằm cứu sống bàn tay, còn phần xương gãy thì sẽ cố định tạm thời bằng khung cố định ngoài.

Ngày 18.11, bác sĩ Nguyễn Thành Thắng (Khoa Chỉnh hình vi phẫu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á), thành viên của ê kíp ca mổ cho biết, phần chuyển tiếp giữa gân và cơ ngay tại vị trí tổn thương rất khó phục hồi, đây cũng là thách thức nhất đối với các bác sĩ khi thực hiện ca vi phẫu này. Hơn nữa, cơ chế vặn xoắn của lồng máy sấy đã làm gân và cơ bị dập nát và hầu như không còn khả năng khâu phục hồi lại như ban đầu. Các bác sĩ đã ứng phó bằng cách khâu các nhóm gân quan trọng để giữ chức năng cổ tay cho bệnh nhân. May mắn là thần kinh và mạch máu không bị đứt, chỉ bị dập.

Với sự hỗ trợ của bộ dụng cụ vi phẫu, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, đặc biệt là kinh nghiệm của phẫu thuật viên trong xử trí nhiều ca vi phẫu nối chi thể đứt rời, trong vòng 5 giờ ê kíp đã nối thành công những mạch máu, gân, cơ bị đứt dập, bàn tay được tưới máu trở lại.

Cứu nam công nhân đứt lìa cẳng tay khi đang điều khiển máy sấy hành tây - Ảnh 1.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau phẫu thuật, tập cử động nhẹ ngón tay

ẢNH: Y.V

Sau hai ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể cử động nhẹ ngón tay. Hiện tại, người bệnh đã cử động nhẹ được ngón tay, bàn tay có cảm giác. Như vậy, cuộc phẫu thuật thành công đã giúp anh B. giữ được nguyên vẹn bàn tay, bảo toàn chức năng vận động cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh sau này.

Hiện tại, anh B. đang được tiếp tục chăm sóc vết thương. Dự kiến, anh sẽ còn trải qua cuộc phẫu thuật kết hợp xương cố định và sau đó là tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Bảo quản chi thể đúng cách khi gặp tai nạn

Bác sĩ Thắng khuyến cáo người lao động cần chú ý tuân thủ an toàn lao động tại nơi làm việc, nhất là trong môi trường có máy móc công nghiệp. Khi chẳng may gặp tai nạn đứt lìa chi thể, nạn nhân cần kêu gọi sự hỗ trợ từ những người xung quanh để sớm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Đồng thời, những người xung quanh cần biết bảo quản chi thể đúng cách. Nếu chi thể đứt lìa hoàn toàn, cần bọc chi thể bằng khăn ẩm hoặc vải sạch rồi cho vào túi ni lông, đặt trong thùng đá lạnh để duy trì khả năng sống của mô. Tuyệt đối không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh để tránh bị bỏng lạnh. Song song đó, nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời, vì thời gian vàng để nối chi thường chỉ khoảng 6 giờ.

Xem thêm bình luận