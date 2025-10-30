Lưỡi máy cắt cỏ bị gãy, văng ra chém đứt lìa bàn chân người đàn ông

Theo lời kể của bệnh nhân, tai nạn xảy ra khi anh đang cắt cỏ tại khuôn viên công ty. Trong lúc vận hành máy cắt cỏ, lưỡi máy chạm vào vật thể cứng dưới mặt đất khiến máy giật mạnh và gãy lưỡi, lưỡi máy văng trúng, chém đứt lìa bàn chân của anh.

Đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh đến phòng y tế công ty để sơ cứu và lập tức chuyển cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Trên đường đưa đến bệnh viện, vừa đau vừa mệt lả, huyết áp tụt, anh L. dường như kiệt sức do mất máu nhiều.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, phối hợp với các bác sĩ Khoa Chỉnh hình vi phẫu và khoa Gây mê hồi sức khẩn cấp cầm máu và chuyển người bệnh lên phòng phẫu thuật.

Ngày 30.10, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Toàn (Khoa Chỉnh hình vi phẫu) cho biết, thời gian vàng để nối chi thể là 6 giờ sau khi bị đứt rời. Thời gian là yếu tố then chốt trong các ca nối chi thể đứt lìa, bởi mỗi phút trôi qua, khả năng cứu sống mô và mạch máu lại giảm đi. Anh L. được đưa đến bệnh viện sau 2 giờ xảy ra tai nạn, anh vẫn còn cơ hội nhưng tiên lượng ban đầu rất xấu, có nguy cơ cao cắt cụt chân.

Bác sĩ chăm sóc vết thương sau khi nối liền ẢNH: Y.V

Khẩn cấp phẫu thuật nối chi thể để giữ lại bàn chân cho bệnh nhân

Trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ đã thám sát và nhận thấy phần chi, gân, xương, mạch máu hầu như đứt hoàn toàn nhưng may mắn là mạch máu lòng bàn chân vẫn còn nên tỷ lệ sống cao, khả năng nối chi thành công. Trước tình trạng này, phương án được đưa ra là cố định phần xương và gân trước, tiếp đến là kiểm tra mạch máu thần kinh để nối lại, mục đích chính là tái cấp máu cho phần chi thể bị đứt lìa.

Trong quá trình thực hiện, bàn chân của anh L. được rửa sạch, lấy hết các dị vật. Bác sĩ cắt lọc mô dập nát và các thần kinh mạch máu bị tổn thương, rồi tiến hành kết hợp xương và nối chi thể. Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tỉ mỉ nối từng mạch máu nhỏ chỉ bằng sợi tóc, từng dây thần kinh, từng gân cơ đứt lìa. Trong quá trình mổ, người bệnh đồng thời được truyền 3 đơn vị máu (tương đương 1 lít máu) và sử dụng kháng đông cầm máu.

“Chúng tôi đã nối lại động mạch, tĩnh mạch, gân gấp duỗi và hệ thống thần kinh cảm giác. Chỉ cần một mạch máu bị tắc, toàn bộ phần chi sẽ hoại tử. Sau hơn 5 tiếng phẫu thuật căng thẳng, bàn chân của anh L. được tưới máu trở lại và hồng ấm, tín hiệu ca phẫu thuật đã thành công bước đầu. Cả ê kíp vỡ òa trong niềm hạnh phúc”, bác sĩ Toàn chia sẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tại Khoa Chỉnh hình vi phẫu, theo dõi tình trạng tuần hoàn và chống nhiễm trùng. Hậu phẫu ngày thứ hai, bàn chân hồng ấm, có cảm giác trở lại, bệnh nhân có thể cử động ngón chân và được hướng dẫn tập vật lý trị liệu tại giường. Một tuần sau đó, anh L. có thể tự đi lại với dụng cụ hỗ trợ. Dự kiến, sau vài tháng tập luyện, bệnh nhân có thể đi lại bình thường, giữ được khả năng lao động.