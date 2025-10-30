Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vụ đốt tiệm spa khiến 2 người chết ở Gia Lai: Bắt người tình của nạn nhân

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/10/2025 21:29 GMT+7

Bị can Nguyễn Anh Duy bị bắt giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người sau vụ đốt tiệm spa ở Gia Lai khiến 2 người chết.

Ngày 30.10, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Anh Duy (35 tuổi, ở P.An Khê, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Duy là bị can trong vụ đốt tiệm spa khiến 2 người chết tại An Khê.

Đốt tiệm Spa khiến 2 người chết ở Gia Lai: Bắt giam người tình của nạn nhân - Ảnh 1.

Thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Anh Duy (thứ 2, từ trái qua)

ẢNH: VIỆN KSND GIA LAI

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị T.T.T.N (31 tuổi) và anh N.B.C (33 tuổi) từng là vợ chồng, có một con trai 5 tuổi nhưng đã ly hôn vào năm 2024. Sau khi ly hôn, chị N. mở tiệm spa tại P.An Khê và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy.

Thời gian gần đây, giữa Duy và anh C. nảy sinh mâu thuẫn nhưng chị N. can ngăn. Sau đó, giữa Duy và chị N. lại tiếp tục xảy ra cãi vã, khiến Duy tức giận, ghen tuông.

Tối 18.10, anh C. đến tiệm spa của chị N. để chơi với con rồi ở lại qua đêm.

Khoảng 0 giờ ngày 19.10, sau khi uống thuốc diệt cỏ, Duy đi bộ đến tiệm spa của chị N. để "nói chuyện". Biết cửa bên hông nhà thường không khóa, Duy lén mở cửa vào trong, thấy chị N. và anh C. đang nằm ngủ cùng con nhỏ ở phòng cuối, nên nảy sinh ý định trả thù.

Duy lấy một can nhựa rồi đi xe ôm đến cây xăng gần đó mua 400.000 đồng xăng. Quay lại tiệm spa, Duy mở cửa chính, tưới xăng khắp phòng ngủ và nhiều nơi trong nhà, sau đó bật lửa đốt.

Khi ngọn lửa bùng lên, anh C. ôm con nhỏ chạy ra ngoài nhưng cả hai bị bỏng nặng. Người dân xung quanh phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chị N. tử vong tại chỗ. Ngày 28.10, anh C. cũng tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Sau khi châm lửa, Duy chạy ra đường bên hông tiệm nhưng bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân. Do đã uống thuốc diệt cỏ trước đó nên Duy khó thở, phải nhập viện cấp cứu.

Khi sức khỏe ổn định và được xuất viện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Duy để điều tra về hành vi giết người trong vụ án đốt tiệm spa.

Khám phá thêm chủ đề

đốt tiệm spa An Khê Gia Lai tử vong ghen tuông
