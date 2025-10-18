Đà Nẵng: Tạt xăng, cầm bật lửa dọa giết 'tình địch' vì ghen tuông

Ngày 18.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Kim Vịnh (31 tuổi, ở P.An Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Kim Vịnh ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, ngày 16.9, trong lúc anh V.V.B. (35 tuổi, ở P.Hòa Khánh) đang làm việc tại P.An Khê thì bất ngờ bị Vịnh tạt xăng vào người rồi cầm bật lửa truy đuổi, la lớn “giết mi luôn!”, đe dọa tính mạng anh B.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.An Khê khẩn trương xác minh, làm rõ người gây án là Huỳnh Kim Vịnh. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Vịnh nghi ngờ vợ có quan hệ với anh B. và đã nhiều lần cảnh báo nhưng không hiệu quả. Bực tức và ghen tuông, Vịnh chuẩn bị sẵn chai nhựa chứa xăng cùng bật lửa, tìm đến nơi anh B. làm việc để tấn công.

Gây án xong, Vịnh bỏ trốn khỏi TP.Đà Nẵng, liên tục di chuyển qua các tỉnh ở Tây nguyên và không chấp hành giấy triệu tập.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “giết người”, xác lập chuyên án truy bắt Vịnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 17.10, trinh sát phát hiện Vịnh quay về TP.Đà Nẵng, lẩn trốn tại các khu vực P.Liên Chiểu, P.Hòa Khánh và xã Bà Nà. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Vịnh khi Vịnh đang ẩn náu trên đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ tạt xăng, dọa giết "tình địch".