Thời sự

Ghen tuông, người đàn ông mang xăng đốt tiệm spa của bạn gái cũ

Đức Nhật
Đức Nhật
17/09/2025 17:17 GMT+7

Vì ghen tuông, một người đàn ông ở Gia Lai đã mang xăng tạt vào tiệm spa của bạn gái cũ rồi châm lửa đốt, gây thiệt hại nhiều tài sản. Công an nhanh chóng truy tìm và đưa người này về trụ sở để làm rõ.

Chiều 17.9, một lãnh đạo Công an xã Tuy Phước (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đốt tiệm spa do mâu thuẫn tình cảm, nghi liên quan đến ghen tuông.

Nghi ghen tuông, người đàn ông tạt xăng đốt tiệm spa của bạn gái cũ - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai người đàn ông tạt xăng đốt tiệm spa của bạn gái cũ

ẢNH: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 16.9, bà T.T.N (34 tuổi, ở xã Tuy Phước) cùng con gái phát hiện ông Đ.V.K (46 tuổi, ở P.Bình Định, Gia Lai) leo tường vào tiệm spa của bà N.

Ông K. mang theo xăng, tạt vào trong rồi châm lửa đốt tiệm spa, sau đó nhanh chân rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến con gái bà N. phải hô hoán, nhờ người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa. Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản trong tiệm spa.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai điều tra và truy tìm ông K. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an xã Tuy Phước phát hiện ông K. tại một quán nhậu ở P.Bình Định nên mời về trụ sở để làm rõ.

Nghi ghen tuông, người đàn ông tạt xăng đốt tiệm spa của bạn gái cũ - Ảnh 2.

Nhiều tài sản trong tiệm spa của bà N. bị thiêu rụi

ẢNH: T.T

Bước đầu, ông K. khai từng có quan hệ tình cảm với bà N. Sau khi chia tay, biết bà N. đang tìm hiểu người mới, ông K. nảy sinh ghen tuông và mang xăng đến đốt tiệm spa để trả thù.

Công an đang giám định thiệt hại tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


