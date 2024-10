Khởi tố bị can châm lửa đốt chết bạn nhậu

Ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh (50 tuổi, ngụ P.Tân Hội, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Bị can Minh là người đã phóng hỏa đốt chết bạn nhậu.

Bị can Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Trước đó, sáng ngày 19.10, Minh và ông M.V.N (68 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) cùng một người khác ngụ cùng địa phương nhậu tại nhà Minh. Đến 11 giờ cùng ngày, ông N. ném bỏ mồi nhậu là phần đầu cá lóc khiến Minh bực tức đuổi bạn nhậu về. Ông N. không chịu về, Minh liền đốt lá chuối khô và 3 tàu cau khô ném vào người ông N. Ngọn lửa lụi dần, Minh tiếp tục ném thêm 3 tàu lá cau khô khác vào người ông N. rồi vào nhà đóng cửa để tránh người khác phát hiện.

Đến trưa cùng ngày (19.10), người dân phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ven đường, trên người có nhiều vết bỏng nên đã trình báo công an, đồng thời đưa ông N. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, ông N. đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 20.10, Nguyễn Hoàng Minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ phóng hỏa đốt bạn nhậu dẫn đến tử vong trên đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.