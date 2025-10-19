Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà trong đêm, hai người tử vong

Trần Hiếu
Trần Hiếu
19/10/2025 12:00 GMT+7

Ngày 19.10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ cháy nhà khiến hai người tử vong, 2 người bị thương.

Theo đó, vụ cháy nhà (tiệm spa Nhi Beauty, đường Đỗ Trạc, P.An Khê, Gia Lai) nói trên xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày. Nhiều người dân ở gần hiện trường phát hiện, ứng cứu, nhưng do ngọn lửa cháy lớn nên việc dập lửa khó khăn.

Nhận được tin báo, Công an P.An Khê phối hợp Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu, Công an tỉnh Gia Lai huy động cán bộ, chiến sĩ đưa phương tiện khẩn trương đến hiện trường tham gia dập lửa và cứu nạn những người bị kẹt trong nhà.

Điều tra cháy nhà Gia Lai: Hai người tử vong trong vụ hỏa hoạn thương tâm - Ảnh 1.

Vụ cháy nhà làm 2 người tử vong, 2 người bị thương

ẢNH: CTV

Đến khoảng 5 giờ 40 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chị T.T.T.N (31 tuổi), chủ tiệm spa Nhi Beauly tử vong; 3 người còn lại trong nhà bị thương gồm anh N.B.C (33 tuổi), anh N.A.D (24 tuổi) và cháu N.B.T (5 tuổi) đã được chuyển tới cơ sở y tế cấp cứu, nhưng do bị bỏng nặng anh C. đã tử vong sau đó.

Được biết, anh C. và N. từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Hai người có một con chung là cháu T. Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với anh D. Tối 18.10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà của chị N. ở đường Đỗ Trạc và sau đó xảy ra vụ cháy này. Vụ cháy khiến cả anh D. cũng bị thương.

Nguyên nhân ban đầu gây cháy nhà có thể do tác động của con người do ghen tuông. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Cháy tiệm tạp hóa lúc rạng sáng ở TP.HCM, người dân tháo chạy thoát thân

Cháy tiệm tạp hóa lúc rạng sáng ở TP.HCM, người dân tháo chạy thoát thân

Một tiệm tạp hóa trên đường Dương Thị Mười (TP.HCM) bất ngờ phát hỏa, cháy lớn lúc rạng sáng.

Khám phá thêm chủ đề

cháy nhà Gia Lai vụ cháy Ngọn lửa tử vong ghen tuông Quan hệ tình cảm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận