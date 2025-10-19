Cháy nhà trong đêm, hai người tử vong

Theo đó, vụ cháy nhà (tiệm spa Nhi Beauty, đường Đỗ Trạc, P.An Khê, Gia Lai) nói trên xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày. Nhiều người dân ở gần hiện trường phát hiện, ứng cứu, nhưng do ngọn lửa cháy lớn nên việc dập lửa khó khăn.

Nhận được tin báo, Công an P.An Khê phối hợp Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu, Công an tỉnh Gia Lai huy động cán bộ, chiến sĩ đưa phương tiện khẩn trương đến hiện trường tham gia dập lửa và cứu nạn những người bị kẹt trong nhà.

Vụ cháy nhà làm 2 người tử vong, 2 người bị thương ẢNH: CTV

Đến khoảng 5 giờ 40 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chị T.T.T.N (31 tuổi), chủ tiệm spa Nhi Beauly tử vong; 3 người còn lại trong nhà bị thương gồm anh N.B.C (33 tuổi), anh N.A.D (24 tuổi) và cháu N.B.T (5 tuổi) đã được chuyển tới cơ sở y tế cấp cứu, nhưng do bị bỏng nặng anh C. đã tử vong sau đó.

Được biết, anh C. và N. từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Hai người có một con chung là cháu T. Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với anh D. Tối 18.10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà của chị N. ở đường Đỗ Trạc và sau đó xảy ra vụ cháy này. Vụ cháy khiến cả anh D. cũng bị thương.

Nguyên nhân ban đầu gây cháy nhà có thể do tác động của con người do ghen tuông. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ.