Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an phường Sài Gòn làm rõ tin báo 'mất trộm' nhà vệ sinh công cộng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/11/2025 13:01 GMT+7

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh về đơn trình báo 'mất trộm' nhà vệ sinh công cộng trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn (TP.HCM) của một doanh nghiệp.

Ngày 19.11, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan đang xác minh, làm rõ đơn trình báo "mất trộm" công trình nhà vệ sinh công cộng trị giá khoảng 500 triệu đồng, trên đường Hai Bà Trưng.

Công an phường Sài Gòn làm rõ tin báo 'mất trộm' nhà vệ sinh công cộng - Ảnh 1.

Ki-ốt bao gồm nhà vệ sinh công cộng được đặt lại trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng (ảnh chụp vào ngày 18.11)

ẢNH: CTV

Theo nguồn tin, ngày 12.11, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận đơn trình báo "mất trộm" ki-ốt bao gồm nhà vệ sinh công cộng, tủ đá, tủ đông và thiết bị pha chế của một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Xuân Hòa (quận 3 cũ). 

Theo trình bày của doanh nghiệp, hồi tháng 5.2023, công ty được UBND TP.HCM cho phép đầu tư lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn ki-ốt, trị giá khoảng 500 triệu đồng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Đến ngày 31.10, doanh nghiệp nói trên được UBND phường Sài Gòn mời họp do nhận được công văn của Trung tâm Phát triển quỹ đất, với nội dung "đề nghị thông báo đến doanh nghiệp di dời nhà vệ sinh công cộng".

Theo đại diện UBND phường Sài Gòn, nhà vệ sinh công cộng trên được thành phố cho thí điểm lắp đặt tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Khi thành phố yêu cầu thì doanh nghiệp phải di dời.

Phía doanh nghiệp cho rằng đang có phương án di dời công trình và sẽ thông báo đến UBND phường Sài Gòn. Tuy nhiên, đến ngày 11.11, nhân viên công ty phát hiện công trình "biến mất" và ngày 12.11 thì trình báo vụ "mất trộm" đến cơ quan chức năng. Sau phản ánh của doanh nghiệp, nhà vệ sinh công cộng bất ngờ xuất hiện trở lại tại vỉa hè gần đó.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt tên trộm cắp điện thoại ở Bệnh viện Bình Tân

Công an TP.HCM bắt tên trộm cắp điện thoại ở Bệnh viện Bình Tân

Người đàn ông 32 tuổi không có nơi cư trú nhất định, lẻn vào phòng ở Bệnh viện Bình Tân (TP.HCM) trộm cắp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Mất trộm Nhà vệ sinh công an TP.HCM phường Sài Gòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận