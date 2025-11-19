Công an phường Sài Gòn làm rõ tin báo 'mất trộm' nhà vệ sinh công cộng

Ngày 19.11, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan đang xác minh, làm rõ đơn trình báo "mất trộm" công trình nhà vệ sinh công cộng trị giá khoảng 500 triệu đồng, trên đường Hai Bà Trưng.

Ki-ốt bao gồm nhà vệ sinh công cộng được đặt lại trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng (ảnh chụp vào ngày 18.11) ẢNH: CTV

Theo nguồn tin, ngày 12.11, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận đơn trình báo "mất trộm" ki-ốt bao gồm nhà vệ sinh công cộng, tủ đá, tủ đông và thiết bị pha chế của một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Xuân Hòa (quận 3 cũ).



Theo trình bày của doanh nghiệp, hồi tháng 5.2023, công ty được UBND TP.HCM cho phép đầu tư lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn ki-ốt, trị giá khoảng 500 triệu đồng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Đến ngày 31.10, doanh nghiệp nói trên được UBND phường Sài Gòn mời họp do nhận được công văn của Trung tâm Phát triển quỹ đất, với nội dung "đề nghị thông báo đến doanh nghiệp di dời nhà vệ sinh công cộng".

Theo đại diện UBND phường Sài Gòn, nhà vệ sinh công cộng trên được thành phố cho thí điểm lắp đặt tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Khi thành phố yêu cầu thì doanh nghiệp phải di dời.

Phía doanh nghiệp cho rằng đang có phương án di dời công trình và sẽ thông báo đến UBND phường Sài Gòn. Tuy nhiên, đến ngày 11.11, nhân viên công ty phát hiện công trình "biến mất" và ngày 12.11 thì trình báo vụ "mất trộm" đến cơ quan chức năng. Sau phản ánh của doanh nghiệp, nhà vệ sinh công cộng bất ngờ xuất hiện trở lại tại vỉa hè gần đó.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.